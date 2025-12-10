Tebas: "El séptimo mandamiento de Moisés era 'no robarás', desde entonces hay legislación contra la piratería"

Archivo - Javier Tebas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó este miércoles que "el séptimo mandamiento de Moisés era 'no robarás'", por lo que desde entonces "hay legislación para luchar contra la piratería", aunque detecta que "no se conoce bien" este "problema complejo", a la vez que celebró que el crecimiento del 10% de los derechos audiovisuales en España se debe a la reducción "en un 60%" de la piratería.

"Hemos obtenido esa subida de casi un 10%. Estamos hablando de un importe de 1.400 millones de dólares por temporada, multiplicado por 5, hace unos 6.000 millones. Y en otro contexto, que es en que todas las competiciones nacionales de Europa, de las grandes competiciones vienen bajando o no teniendo crecimientos", reivindicó el mandatario en una ponencia en World Football Summit Riyadh.

Y Tebas dejó claro que esto "no es fruto de la casualidad" ni "del mercado, porque en España las grandes tecnológicas no han entrado de una forma fuerte en la compra". "Viene motivado por una lucha muy importante contra la piratería, la hemos reducido en el último año un 60% en el mercado nacional, y el otro 40%, por el trabajo que se han hecho con los clubes en la mejora del producto audiovisual y, por lo tanto, la gente está mucho más minutos", explicó.

"Hemos conseguido que los minutos que no son del partido, antes y después, haya aumentado el consumo casi el doble. El 35% de la gente que ve un partido está 40 minutos antes y se queda 40 minutos después. Para un operador audiovisual, son muy buenos números", aplaudió.

Y es que "LaLiga desde hace años quiere estar la primera en vanguardia tecnológica, en innovación". "Fuimos los primeros que pusimos cámaras aéreas en todos los estadios, los primeros en poner grafismos a la vez que está la cámara aérea, eso no lo hace nadie", reivindicó.

En cuanto a la nueva forma de consumir, Tebas abordó el papel de la 'Generación Z'. "Algunos son ya son abuelos", bromeó. "El joven se hace mayor, se hace más mayor y acaba pagando la suscripción del joven, entonces toda esa cadena de valor hay que tenerla bien estudiada", advirtió.

"Nosotros ya estamos haciendo una segunda producción de partidos con multicámara que es más lo que parece ser que quieren generaciones de menor de 21 años, con más posibilidades de más cámaras, más interacción con un chat. Y para que haya una verdadera conexión con el consumidor, en este caso con el joven, tenemos que tener todavía más desarrollo de la OTT a nivel tecnológico", apuntó.

Sobre la piratería, Tebas admitió que "la fragmentación del fútbol en tantas plataformas" provoca que exista este problema. "Igual que provoca que un usuario español que esté de alta en la plataforma que hay el fútbol viaje a algún país y no pueda conectarse y entonces tenga que buscar solución a ese tema", comentó.

"Lo que estamos trabajando es, primero, conocer bien cómo funciona la piratería. Hay muchos actores. Bajamos cada línea estratégicamente de una forma diferente porque no es igual. La que más estamos ahora trabajando es en esta parte final, cómo el consumidor pirata se conecta para ver el consumo pirata a través de compañías de telecomunicaciones. Ese es el éxito en España, hemos tenido una resolución judicial que bloqueamos que el consumidor pirata no pueda acceder a la IP", reveló.

Y avisó de que "el mundo de la piratería es un mundo tecnológico" y hay "grandes compañías de piratería que "están mucho más avanzadas que muchos 'broadcasters' importantes de televisión". "Su negocio es robar, tienen que estar preparados para robarlo. Y cuando sale la legislación ya vamos detrás", lamentó.

"El problema está en que a veces incluso yo detecto que no se conoce bien el problema complejo de la piratería. Hay actores como Google, como Cloudflare, como Amazon, que son parte también importante y que cuesta tomar medidas a nivel legislativo contra estas grandes corporaciones tecnológicas", prosiguió.

Tebas dejó claro que la piratería "no deja de ser parte de su negocio", porque "consideran que son autopistas". "Pero l autopista no puede ser para que el narcotraficante vaya con la droga por ahí corriendo y que nadie diga nada. La legislación va lenta, pero vamos avanzando. El séptimo mandamiento de Moisés era 'no robarás'. Pues desde Moisés hay legislación para acabar con la piratería", defendió.