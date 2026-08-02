Tebas: "El 'ser no tan superior' tiene poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol"

Archivo - El presidente de La Liga de fútbol Profesional, Javier Tebas Medrano, imparte la conferencia “Diplomacia de las relaciones deportivas. La Liga y Estados Unidos”, en uno de los Cursos de Verano de la UCM, en el Colegio Alfonso XII, a 2 de julio d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lamentado la "obsesión" del Real Madrid con la patronal española, después de que este domingo comparase la propuesta de la FIFA de vender participaciones del Mundial a inversores privados con el acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC, y ha asegurado que "el 'ser no tan superior'", en referencia al presidente blanco Florentino Pérez, tiene "poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol", recordando el fracaso de la Superliga.

"La primera parte del comunicado del Real Madrid es impecable: la FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, que son quienes soportan sus costes y riesgos. Por cierto, ¿por qué ha tardado tanto en responder? ¿Qué hacía Anas -Laghrari- en Nueva York durante la semana de la final? ¿Y será casualidad que, según parece, JP Morgan estuviera también en esta operación, como ya ocurrió con la Superliga?", señaló Tebas en la red social X.

Este domingo, el Real Madrid valoró "muy positivamente" la marcha atrás de la FIFA en su decisión de vender parte del Mundial, asegurando que apropiarse de los ingresos del fútbol resulta "inaceptable y no debe volver a plantearse jamás". En su comunicado, comparó la propuesta de Infantino con el acuerdo entre LaLiga y CVC.

"A partir del primer párrafo, el Real Madrid vuelve a construir su relato sobre CVC. La operación fue voluntaria: cada club decidió libremente si se adhería. El Real Madrid no lo hizo, no está vinculado y no tiene comprometido ni un euro de sus ingresos. Fue una decisión adoptada por una amplia mayoría de los clubes, precisamente en ejercicio de la autonomía que el propio comunicado dice defender", indicó Tebas.

En este sentido, recalcó que el club blanco cae en una contradicción. "Resulta bastante contradictorio que quien critica que otros clubes comprometan ingresos futuros haya ignorado ingresos del Bernabéu, haya dado entrada a un fondo durante veinte años en la explotación de determinados negocios del estadio y lleve cerca de un año proponiendo fórmulas para permitir la entrada de inversores en la propiedad del Real Madrid. La doctrina parece sencilla: cuando lo decide libremente el Real Madrid, es modernización y estrategia financiera; cuando lo deciden libremente los demás clubes, es una hipoteca", expresó.

"Y, por cierto, qué obsesión con LaLiga. Quizá tenga algo que ver con ir perdiendo demandas y querellas una tras otra, año tras año, y con presentar denuncias que tampoco han conseguido "aniquilar" a su presidente. El 'ser no tan superior' tiene ya poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol. ¿Recordáis cuando la Superliga venía a salvarnos porque el fútbol estaba arruinado? Qué visión", finalizó.