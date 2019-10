Tebas: "Si Messi vuelve a tener algún bajón, que no dude en que le daremos ánimos desde LaLiga"

Publicado 10/10/2019 21:04:41 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, espetó este jueves a Leo Messi que "no dude" en llamarlo "si vuelve a tener algún bajón" como el recientemente confesado, pues su entidad le daría "ánimos" si vuelve a afrontar problemas como el que tuvo con la Hacienda española, tema sobe el cual Tebas opinó que se había sido "injusto" con el '10' del FC Barcelona.

"Menos mal que decidió seguir con nosotros y que ese momento bajo de ánimo que tuvo, lo de abandonar LaLiga, se pasó. Lo que le puedo dar a Messi es las gracias por estar en nuestra Liga, gracias por continuar. Y que, si vuelve a tener algún bajón, que no dude en que le daremos ánimos; que no dude en llamarnos a LaLiga, que le seguiremos dando ánimos", afirmó Tebas desde Barcelona, durante la inauguración del espectáculo teatral 'Messi10 by Cirque du Soleil'.

Sobre el trato de Hacienda hacia el delantero argentino, Tebas negó que hubiera habido "ensañamiento", como sí había denunciado el entorno del futbolista. "Desde luego que no. Pero creo que se fue injusto con él como persona física porque es evidente que Messi no firmaba todos los contratos", argumentó.

"Y, si los firmaba, evidentemente estaba asesorado. No se leía de arriba a bajo todo lo que firmaba. La actitud del problema de Messi, para mí, en absoluto tendría un problema penal como el que ha tenido que sufrir, era un tema administrativo y no penal", insistió Tebas.

Igualmente, el presidente de LaLiga hizo un repaso a toda la actualidad. "Del tema del VAR, tenemos que dejar claro lo primero que no hay que poner en duda en absoluto la labor de los árbitros. Si ha habido algo, yo creo que es un problema tecnológico mínimo", aseguró sobre las polémicas recientes en torno al videoarbitraje.

"Lo que pasa es que la famosa carta de la Federación incendió algo que no tenía por qué incendiar y creó un lío que no tenía por qué crear. Si no se hubiera sacado esa carta, estoy seguro de que no estaríamos hablando del VAR en esta entrevista", prosiguió.

No en vano, Tebas apoyó que un club "defienda sus derechos" al mismo tiempo que matizaba que la queja del CD Leganés "ahora es un tema del Comité de Competición", en alusión a la solicitud del equipo 'pepinero' de repetir su partido ante el Levante UD por errores "muy graves" en el arbitraje de José Luis Munuera Montero y sus asistentes.

"Es un tema jurídico y no conozco todos los argumentos del Leganés", repitió, agregando que "es un tema muy complicado" de calibrar. Asimismo, luego señaló que las discusiones entre el organismo que preside y la RFEF "no son baladí" en absoluto, "sino de cómo entendemos el fútbol profesional español".

Precisamente, la RFEF tiene planeado llevar la próxima Supercopa de España a disputarse en tierras saudíes. "Si al final se hace oficial, me parece mal. Mal por dos temas, primero por el tema de los derechos humanos en Arabia", comenzó su argumento.

"Y luego un tema que me preocupa mucho que es que en Arabia llevamos dos años sin que se retransmita el fútbol español ni ninguna propiedad deportiva de valor, de una liga europea, ni la Champions... porque hay una norma del Estado de Arabia que prohíbe que beIN pueda vender derechos audiovisuales en Arabia", recordó.

"Y eso genera una pérdida de 1.000 millones de euros por temporada", incidió al respecto. "Yo creo que están pagando un precio por la Supercopa fuera de mercado", advirtió sobre una competición renovada y que en enero reunirá al Barça con el Atlético de Madrid, con el Valencia y con el Real Madrid.

Por otra parte, resumió su parecer sobre los nombres más relevantes del panorama futbolístico. "A Neymar, a Mourinho, a Guardiola... yo le haría un hueco a todos. Neymar está en el PSG, yo creo que ya lo expliqué en su día. Es una operación fuera de mercado, el mercado todavía no está preparado para asumir ni el salario ni el precio que pide el PSG", indicó.

Por último, valoró la sanción impuesta al también delantero culé Ousmane Dembélé, que presumiblemente se perderá el duelo de su equipo con el Real Madrid. "A mí me da pena que no esté en el Clásico. Es un jugador que, solo por la expectativa, fomenta muchísimo el espectáculo", concluyó.