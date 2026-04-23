Tebas: "Si no se defiende la competición nacional, destruiremos las marcas de los clubes"

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Tebas, President of LaLiga, at Camilo Jose Cela University on January 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió este jueves una ardua defensa de las competiciones nacionales, las que han hecho "grande" el fútbol y que deben tener "un equilibrio" con las de la UEFA porque si no se destruirá "la marca de los clubes", mientras que también consideró que para "construir un fútbol de éxito", se debe pensar "en el medio-largo plazo".

"A mí, del futuro, me preocupa que hay una cuestión cultural que debemos entender todos. Hay que defender esas competiciones nacionales y buscar ese máximo equilibrio con la competición europea. Si no se defiende la competicion nacional, destruiremos la marca de los clubes", expresó Tebas en su participación en 'The Forum', un encuentro de la industria del fútbol que se celebra este jueves en el Estadio Riyadh Air Metropolitano organizado por el Atlético y Apollo Sports Capital.

El dirigente insistió en defender las competiciones nacionales que son las que han hecho "grande" al fútbol porque "si no hay equilibrio" se van a destruir "las marcas de los clubes", apuntando que la "nacional" del PSG francés, pese a su gran momento deportivo, "se ha venido abajo".

"Para tener marca, una Liga tiene que tener sostenibilidad económica, no podemos tener pérdidas constantes, eso es una mierda. En Fancia me pedían consejo y les dije que tienen que acabar con la violencia fuera de los estadios", agregó al respecto.

Tebas recordó que la función de su organismo o la RFEF "no es el corto plazo porque a los clubes les cuesta ver esa perspectiva". "Y no vamos por buen camino. Estamos en el kilómetro 2 y algunos corren como si el maratón fuese de 20. Si queremos construir un fútbol de éxito, debemos pensar en el medio-largo plazo", advirtió.

Para el mandatario, "con el fútbol ha pasado igual" que con la plataforma 'Netflix', que "en 2015 no había aterrizado y ahora está en todo los hogares", y recordó la necesidad de "reflexionar constantemente". "Hay retos todos los días y hay que darles estrategia. Hemos crecido muchísimo a nivel nacional, con récord de ocupación, de asistencia a los estadios, audiencias de televisión", apuntó. "En el tema audiovisual, ha sido un año muy bueno, para los que decían que iba a ser un desastre", añadió al respecto.

En cuanto al 'Plan Impulso' con el fondo CVC, reiteró que "la entrada de 2.000 millones ha permitido que mucho clubes, en un proceso que no hubieran hecho nunca, hayan modernizado campos y ciudades deportivas", y celebró que se haya abierto el fútbol español "a grandes firmas". "La llegada de CVC ha permitido una autoestima financiera del fútbol español. Nos da seguridad, con un planteamiento sostenible", subrayó.

Finalmente, bromeó sobre su futuro y donde estará en el año 2030. "Si fuese por mí, estaría disfrutando el Mundial, no sé si como presidente de LaLiga. Este es un puesto constantemente atacado, todos los días intentan poner un zancadilla", sentenció.