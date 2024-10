Tebas: "Es sorprendente que FIFA no haya escuchado los mensajes claros del TJUE"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó este lunes que es "sorprendente" que la FIFA haya desoído los "mensajes claros" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre "procesos reglamentados, transparentes, no discriminatorios en todos los ámbitos y más en el del ámbito laboral", por lo que explicó que denuncian a la entidad por "posición dominante" a la hora de elaborar el nuevo calendario internacional.

"FIFA y UEFA son entes claves en el desarrollo del fútbol en toda la pirámide. Otra cosa es que haga un uso adecuado de esa posición de monopolio. Nos encontramos ante unas decisiones de FIFA por las que hemos presentado una denuncia a la Comisión Europea, en el tema del calendario se está ejerciendo un abuso de posición dominante", dijo el mandatario en una rueda de prensa desde Bruselas junto a FIFPRO, y las Ligas Europeas.

Estas entidades presentaron este lunes una denuncia ante Bruselas por la saturación de partidos en el nuevo calendario, con la inclusión del nuevo Mundial de Clubes el próximo verano y con una duración de un mes. "Nos resulta sorprendente que después de nueve meses de resoluciones del TJUE, con mensajes muy importantes en cuanto a las normas de gobernanza del fútbol en Europa y en el mundo, FIFA no haya oído o leído el mensaje que se está lanzando desde de la institución judicial más importante en la Unión Europea", comentó.

"Mensajes claros que dicen que tiene que haber procesos reglamentados, transparentes, no discriminatorios en todos los ámbitos y más en el del ámbito laboral. FIFA no puede regular nada que afecte al ámbito laboral sin el acuerdo de los jugadores y de los empleadores", se mostró tajante.

Tebas ve "necesario" defender "colectivamente a todos los jugadores". "En esta mesa entre jugadores y empleadores es donde se tiene que decidir cómo se tiene que regular esta industria en el ámbito laboral y también en muchos aspectos económicos", afirmó.

"Podremos invitar a FIFA, a UEFA, pero es donde se tiene que regular como hacemos en nuestros países. Yo me siento con el sindicato en España, después nos coordinamos para las competiciones que organiza la federación, pero eso se pacta. Lo mismo tiene que ocurrir en el ámbito mundial", argumentó.

Por ello, cree en un cambio de normas y reglamentos en lo que a gobernanza se refiere. "El fútbol profesional hoy no es el mismo que hace 20 años, ni hace 10. En cambio, está regido con las mismas normas de gobernanza que hace 20 años, con las mismas prebendas y el mismo desconocimiento de lo que está ocurriendo la industria del fútbol", lamentó.

"En España somos el 1,4 por ciento del PIB, están los jugadores, los entrenadores, sus familias, los medios de comunicación. Tenemos que pensar mucho en los efectos de cualquier decisión que tomamos, y yo creo que FIFA no lo ha pensado. Por eso nos hemos visto obligados a poner esta demanda", explicó.

"EL NUEVO MUNDIAL DE CLUBES NO APORTA NADA DE VALOR POSITIVO"

Además, negó que el diálogo con FIFA haya sido fructífero. "Les invitamos a dialogar y a que conozcan las reivindicaciones, lo que queremos, cómo se tiene que organizar la industria, si tiene que haber más competiciones y si van contra la salud de los jugadores, contra las competiciones nacionales. Hemos ido a muchas reuniones y luego hacen lo que quieren. Hay que acordar, es lo más importante. El diálogo sirve si tiene un final, que es el acuerdo, sino es un diálogo falso", aseveró.

"Es uno de los días más históricos y más importantes del fútbol. Ha habido dos días históricos en el fútbol, uno en el 2019 cuando se para una reforma de UEFA y ECA de la Champions y hoy se da un paso importantísimo en el que es el camino del cambio de gobernanza de las instituciones. No vamos a perder esta oportunidad, por lo menos el presidente de LaLiga", defendió.

Y es que para Tebas este es "un día histórico". "Me consta que el sindicato ni el propio jugador quieren destruir el fútbol con esa decisión, todo lo contrario, quieren construir a través de esta decisión", agregó.

El presidente de la patronal de clubes criticó que "hace escasamente 10 días la propia FIFA por unanimidad" aprobara el reglamento del Mundial de Clubes "donde establece que se abre una ventana para poder incorporar jugadores del 1 al 10 de junio". "Eso afecta a jugadores y a empleadores. Y lo han hecho por unanimidad, ya no digo deprisa y corriendo, pero desde luego supone claramente transgredir lo que vienen diciendo las últimas resoluciones judiciales del TJUE", criticó.

"El Mundial de Clubes afecta claramente a la salud de los jugadores que van a jugar esa competición, nadie lo pone en duda. La Superliga era un tema de jornadas entre semana, sustituyendo a la Champions, que afecta más al ecosistema económico de las ligas", razonó.

El nuevo Mundial de Clubes, para Tebas, "es una reducción en el calendario", lo comprime, y "obliga" a las ligas nacionales "a modificar los calendarios de dos temporadas", con "efectos económicos durante dos temporadas". "Afecta muchísimo al valor de la competición", expresó. "El Mundial de Clubes y la Champions son muy malas, pero los efectos son diferentes, no es comparable, pero los dos tienen efectos gravísimos sobre el ecosistema del fútbol europeo y mundial", afirmó.

"No vamos a disminuir las competencias nacionales, porque quien ha generado este problema no somos las competencias nacionales, las ha generado quien ha creado en los últimos años otro tipo de competiciones o cambios de formatos. El último y el que ha derramado la gota de agua del vaso ha sido el Mundial de Clubes. Hay que defender ese ecosistema, no se pueden ceder cosas que rompen el ecosistema, y lo que vamos a hacer entre nosotros será buscar soluciones a este problema", aseguró.

Finalmente, Tebas declaró que el nuevo Mundial de Clubes "es una competición que no genera nada de valor positivo". "Ceferin dijo que los jugadores que lo jugaban eran los que más ganaban. Tiene razón, por eso mismo no se puede hacer, porque esos jugadores ni necesitan ganar más ni quieren ganar más. No es necesaria esa competición, donde el 85% de los ingresos van a ir a los clubes y, de ese 85, el 70, el 80 y en algún caso el 90 por ciento se los llevan estos jugadores que son los que más ganan", concluyó.