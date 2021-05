Tebas: "La Superliga era un golpe de Estado y respetaré cualquier decisión que tome UEFA"

(Amplía tras rueda de prensa)

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró este jueves que las ligas deben defenderse "con firmeza" ante una amenaza como la Superliga, liderado todavía por tres "náufragos" que pretender darles "lecciones", y dejó claro que su puesta en marcha "era un golpe de Estado contra el fútbol europeo" y que por ello respetará "cualquier decisión que tome la UEFA" contra sus fundadores.

"Tenemos muchos problemas que resolver en el fútbol europeo, pero todos nos darán lo mismo si los peligros que nos acechan desde algunos grandes clubes y alguna institución no sabemos defenderlos con firmeza", expresó Tebas durante su discurso de bienvenida a los clubes y participantes de la reunión en Madrid de la Plataforma Asesora de Clubes de las Ligas Europeas, la asociación que representa a 37 ligas profesionales, para tratar sobre los peligros de la Superliga.

El dirigente insistió en que "el concepto de la Superliga no ha muerto" y que "es mucho más" de lo que creen, recalcando que hay principios en "grave peligro" si sale adelante como "el de la meritocracia, que es un elemento esencial para los aficionados y para los clubes grandes y pequeños". "No puede ser puesto en duda con ligas cerradas ni con atajos con coeficientes", advirtió.

El presidente de LaLiga también se refirió al principio de mantener "la estabilidad económica del fútbol europeo" porque "todos los proyectos de los que se hablan vacían los ingresos de las competiciones domésticas". "No somos tontos y que crean que lo somos es lo que más me molesta", aseveró, defendiendo también "el principio de autonomía en las decisiones de las ligas" ante amenazas como "la disminución de equipos y jornadas" y el principio de "un club, voto porque con sus defectos ha dado equilibrio al fútbol profesional".

"Quiero dar las gracias a la Premier porque es justo reconocer que allí se lideró el parar este modelo de Superliga. Y a la UEFA porque mantuvo una actitud firme. No voy analizar jurídicamente si está bien que sancionen a esos clubes, pero lo que se intentó hacer era muy grave, era un golpe de Estado contra el fútbol europeo y respetaré cualquier decisión que se tome, estén o no clubes españoles implicados", avisó.

"FLORENTINO, LAPORTA Y AGNELLI TODAVÍA QUIEREN DARNOS LECCIONES"

Para Tebas, el Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus son "náufragos" de un proyecto que sostienen en base "a una teoría insostenible". "Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli todavía quieren darnos lecciones de lo que es modernizar el fútbol, no los clubes, que están por encima, sino estos tres dirigentes", criticó.

Tampoco olvidó sus ataques a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, "una organización muy respetable y muy importante en el mundo del fútbol", pero que considera que está actualmente "dirigida de forma equivocada". "En el comunicado contra la Superliga, él recalcaba que no quería que se hiciese nada fuera del sistema, pero no decía que estaba en contra", aseguró, recordando que hay "evidencias" de que el mandatario ha mantenido reuniones con los clubes de la Superliga.

"Pero si su lealtad es con la UEFA y las ligas, si le plantean el formato, como se lo plantearon, debe llamar a la UEFA y a las Ligas y no mantenerlo en secreto", prosiguió Tebas, que recalcó que el concepto de la Superliga ya se formó cuando nació el 'G-14' y que "es una ensoñación de algunos clubes, sobre todo del presidente del Real Madrid". "Su concepto ideológico tiene dos normas: los únicos tractores son los grandes y todo se arregla con cambios de formato", manifestó.

"No tengamos miedo a decir las cosas en los foros en los que estamos y defendamos el ecosistema que hemos creado y hagámoslo con elocuencia y vehemencia para que no vacíen el patrimonio de los clubes y los aficionados", sentenció el presidente de LaLiga.

"LA CHAMPIONS ESTÁ PREPARADA PARA NO TENER A REAL MADRID, BARÇA Y JUVE".

Posteriormente, tras la reunión, Javier Tebas compareció en rueda de prensa donde resaltó que Real Madrid, FC Barcelona y Juventus no deben "dar marcha atrás" para que se solucione el conflicto de la Superliga y evitar sanciones porque "el problema está arreglado". "Creo que Ceferin busca un acto para evitar problemas si reconocen que se equivocaron", añadió.

"Mi opinión personal es que la Champions está preparada para que no estén Real Madrid, Barça y Juventus, no son imprescindibles en Europa", afirmó. "Y la Liga puede vivir si Real Madrid y Barça no están en Europa, perfectamente. Nos gustaría más que puedan jugar y si dejan de hacer idioteces a lo mejor juegan, hay que ser responsables de los actos", declaró, argumentando que si la UEFA les sanciona "es porque por sus estatutos lo puede hacer".

Además, Tebas continuó con su ataque a Infantino. "Los clubes de la Superliga estaban convencidos de que FIFA estaba tras el proyecto, es imposible que niegue que se ha reunido. Lo que me hace falta es que se dé cuenta que la Superliga es la ruina del fútbol", puntualizó.

En este sentido, opinó que el presidente del ente rector del fútbol mundial conseguía dando su apoyo a la Superliga que "en enero se pudiese jugar el Mundial de Clubes que quiere y que se podía jugar porque los grandes le daban su garantía de que podían ir".

Además, el dirigente remarcó que el mercado sólo le aseguraba a Infantino 600 de los 1.000 millones que pretende sacar con este Mundial. "El mercado le dijo que para conseguir esa cantidad y poder repartirla entre los grandes tenía que haber más continuidad y por eso se habla de celebrarlo cada año y de un Mundial de selecciones cada dos", explicó.

Por ello, van a defender "por lo legal" que la FIFA no pueda cambiar "indirectamente" las estructuras de las ligas. "No somos tontos ni ingenuos, no lo vamos a consentir", consideró. De todos modos, en relación al futuro nuevo formato de la Liga de Campeones, admitió que "a LaLiga no le gustan tantos partidos" y que así se lo han hecho saber a la UEFA.

El presidente de LaLiga ve "bueno el marco general" de esta reforma. "Siempre hay tiempo hasta el día anterior en el que la UEFA decida sacar el 'tender' de los derechos. Nos preocupa el hecho de que haya diez partidos y canibalice el valor de los derechos audiovisuales de las ligas nacionales y consideramos que ocho sería mejor, seis para mí. El 40 ó 50 por ciento más de partidos de Champions es demasiado", reconoció.

Finalmente, insistió en defender la anulación de las plazas por coeficiente. "Son atajos para solucionar algunos problemas de grandes clubes. Los problemas económicos se arreglan con soluciones económicas como alguna especie de ayuda como la que se hace con los que descienden", valoró.