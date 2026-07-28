Tebas, sobre la suspensión de la concesión al Rayo: "Cuando se apela a la seguridad no se puede poner en duda"

Archivo - Javier Tebas, president of LaLiga, participates in a discussion on “Technology, Piracy, and Artificial Intelligence in Sports” during the ISDE Sports Convention at the Official College of Architects of Madrid on May 21, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no cuestionó la decisión de la Comunidad de Madrid de extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo para acometer obras urgentes porque, según él, apela a la seguridad de los aficionados y "no se puede poner en duda", y advirtió de que "queda tiempo" para decidir si juega contra el Alavés en un campo "alternativo" -posiblemente Butarque en Leganés- en la segunda jornada de LaLiga EA Sports.

"Queda tiempo, pero cuando un club se inscribe en la competición hay estadio alternativo y el Rayo puede ir a jugar en su estadio alternativo o otro que pueda tener para jugar. Es una decisión que ha tomado la Comunidad Autónoma y una decisión que apela a la seguridad por nuestra parte no se puede poner en duda", dijo tras el acto de bienvenida a los clubes que han ascendido a LaLiga EA Sports e Hypermotion.

En este sentido, Tebas abundó en que será el Rayo el que tiene que decir qué estadios cumplen con las condiciones que establece el fútbol profesional. "Tiene asignado uno y, desde luego, el Rayo Vallecano jugará el fin de semana del 14 de agosto, pero empezará seguro", dijo sin tener en cuenta que el club madrileño debuta el 15 de agosto contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Acerca del regreso de equipos históricos a LaLiga EA Sports como el Racing, el Deportivo, el Málaga, dijo que ni la historia ni los presupuestos "dan puntos". "Tiene que ganar el que se lo gane en el campo. Algunos se quejan de que algunos son más históricos que otros, pero, por suerte, para el fútbol la historia no es la meritocracia deportiva. Se lo han ganado y tienen mucha responsabilidad de mantener esa historia", subrayó.

Por otro lado, el máximo responsable de LaLiga advirtió de las prácticas de los clubes de la 'Premier League. "Todos ponen en duda nuestras normas de 'fair play' financiero como el representante de Real Madrid, o por las circunstancias deportivas en las que se encuentran. Y la 'famosa' Premier el año pasado perdió 1.000 millones de libras y en los últimos años, 10.000 millones, y nadie lo pone", indicó.

Por ello, reitetó que ése no es el modelo del fútbol que busca. "Nadie se acuerda ahora del que fue campeón de liga como el Leicester dónde está ahora. ¿Y cómo está económicamente? Hay otros que han desaparecido. Y otros que, de seguir el fútbol inglés así, pueden desaparecer", pronosticó.

"HAY QUE GASTAR, NO DERROCHAR"

Tebas abogó por que el fútbol español mantenga la "competitividad" en una época en la que parece que "todo es fichar y gastar". "Fichar hay que fichar, pero no derrochar. Hemos ganado un Mundial de fútbol con 17 jugadores formados en nuestra liga, en la Eurocopa fueron 22, y en los Juegos Olímpicos fueron todos", recordó.

A su juicio, el fútbol español sabe cuándo tiene que gastar para invertir y que tiene que promocionar y seguir teniendo las canteras al máximo nivel. "El Málaga subió a Primera hechos en la cantera. Somos competitivos en competiciones europeas, en selecciones qué os voy a contar ... ¿Para qué vamos a cambiar el modelo? Todos los clubes son, no digo rentables, pero sí económicamente sostenibles", ensalzó.