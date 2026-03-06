Tebas: "Con Vinícius siempre hay un equipo especial para ver si sufre gritos racistas"

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Tebas, President of LaLiga, at Camilo Jose Cela University on January 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha comentado este viernes que con Vinícius Junior "siempre" hay un "equipo especial" en los partidos de fuera de casa del Real Madrid para ver si "sufre gritos racistas" y que ha habido ocasiones en las que los han detectado y ni siquiera el jugador se ha dado cuenta de ello.

"Desde el caso de Vinícius en Valencia hay menos casos de racismo. Parece que hay más porque se denuncian más. La manera de combatirlo es buscarlo. Con Vinícius siempre hay un equipo especial en el estadio para ver si sufre gritos racistas. Hay estadios en los que él ni se ha enterado pero nosotros sí, y hemos expulsado al espectador. Hay que trabajar la prevención y la acción, y cuando puede haber indicios mirar todas las imágenes y audiciones", afirmó el presidente de LaLiga sobre la manera en la que la competición combate el racismo.

En cuanto a la sanción de la UEFA al Real Madrid por comportamientos discriminatorios, Tebas explicó que es la adecuada si así lo señala la normativa. "Cerrar parcialmente gradas es el camino que tenemos que tener para estas situaciones. No hay que ir a clausuras de estadios completas", añadió.

Sobre las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que se celebrarán el domingo 15 de marzo, el dirigente aragonés subrayó que el candidato que elijan los socios del FC Barcelona "estará bien". "Le copiaré la opinión al socio. Hay que respetar su decisión porque es un club de socios. Conozco a los dos candidato, a Laporta más porque ya ha sido presidente", indicó.

Por último, habló de la Jornada Retro que celebrará LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion el fin de semana del 10 al 13 de abril: "Algunos han tenido problemas como el FC Barcelona, Rayo o Getafe porque las prendas no han llegado. No participar es decisión del Real Madrid. Va a ser una jornada que va a tener repercusión internacional. Volver al pasado en una jornada nos hace muchísima ilusión y a los clubes también porque están muy implicados".