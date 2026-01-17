Teledeporte emitirá cada semana un partido de Primera RFEF

Archivo - General view of tv camera during the French championship Ligue 1 football match between Toulouse FC and FC Metz on 19 October 2025 at Stadium in Toulouse, France - Photo Nathan Barange / DPPI - Nathan Barange / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

RTVE y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han llegado a un acuerdo para la emisión de un partido por jornada durante la segunda vuelta del campeonato de la Primera Federación Versus e-Learning, que se verá por primera vez en abierto y en RTVE.

La emisión de esta categoría se inicia en Teledeporte este domingo a las 18.15 horas con el AD Mérida-Real Madrid Castilla, en el que Julián López de Lerma debutará como técnico del filial madridista.

El acuerdo incluye, además de un partido por jornada, todos los resúmenes de la competición. Por último, todos los sábados y domingo por la noche, alrededor de las 22.00 horas, Teledeporte mostrará las principales imágenes de la jornada de la competición, completando la oferta de resúmenes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en 'Estudio Estadio'.