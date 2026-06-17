Telpark gestionará la movilidad de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid

Render de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y Telpark han alcanzado un acuerdo estratégico a largo plazo para que la empresa desarrolle y gestione la movilidad de la futura Ciudad del Deporte del club rojiblanco, el gran proyecto impulsado en el entorno del Riyadh Air Metropolitano y concebido como un nuevo espacio de ocio, deporte y servicios para vecinos y visitantes.

La alianza contempla que Telpark asuma durante los próximos 70 años la gestión del aparcamiento situado en la parcela 4 del complejo, una infraestructura que contará con 862 plazas distribuidas en dos plantas subterráneas y cuya apertura está prevista para junio de 2027.

Según explicaron ambas entidades en un comunicado, el proyecto busca convertir la movilidad en una parte integrada de la experiencia del usuario mediante soluciones tecnológicas orientadas a agilizar accesos y salidas, anticipar momentos de alta demanda y mejorar la operativa tanto en el funcionamiento diario como durante grandes eventos.

La infraestructura incorporará además una red de recarga para vehículos eléctricos compuesta por 34 puntos semirrápidos de 22 kWh, ocho puntos rápidos de 50 kWh y otros ocho ultrarrápidos de 125 kWh, dentro de una estrategia orientada a reforzar el desarrollo de una movilidad más sostenible y adaptada al crecimiento del parque eléctrico.

Los usuarios podrán reservar plaza de forma anticipada, acceder mediante lectura automática de matrícula y realizar el pago de manera digital, con integración del servicio tanto en la aplicación de Telpark como en la del Atlético de Madrid. El aparcamiento también dará apoyo operativo a eventos multitudinarios y podrá vincular el estacionamiento con actividades y servicios del complejo.

La nueva instalación formará parte de una red que alcanzará cerca de 7.000 plazas en el entorno del Riyadh Air Metropolitano y estará respaldada por herramientas de gestión centralizada, modelos predictivos de tráfico, señalética inteligente y sistemas dinámicos para optimizar el flujo de vehículos.

El consejero delegado de Telpark, Pedro Agapito, aseguró que el acuerdo refleja una visión de la movilidad como "un ecosistema conectado, inteligente y cada vez más integrado en la experiencia del usuario", mientras que el director general de ingresos y operaciones del Atlético de Madrid, Óscar Mayo, destacó que la Ciudad del Deporte nace con la voluntad de convertirse en "un espacio único" y señaló que la movilidad será "una pieza clave" para construir un modelo más eficiente, sostenible y centrado en las personas.