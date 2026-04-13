Tempos Vega Sicilia ofrecerá una boutique sensorial y sus vinos Mandolás y Macán Clásico en el Mutua Madrid Open

Pablo Álvarez, CEO de Tempos Vega Sicilia en el centro de arte contemporáneo López de la Serna CAC en Madrid. - TEMPOS VEGA SICILIA

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tempos Vega Sicilia se acerca, por primera vez, al mundo del deporte como colaborador oficial del Mutua Madrid Open 2026, que se disputa del 20 de abril al 3 de mayo en las pistas de la Caja Mágica de la capital de España, a través de las bodegas Macán y Oremus, informa en un comunicado.

De este modo, los vinos oficiales del ATP Masters 1000 madrileño en las categorías masculina y femenina serán Macán Clásico, de Bodegas Benjamin de Rothschild&Vega Sicilia, y Mandolás, de Bodegas Oremus.

"Es un honor colaborar con el Mutua Madrid Open, una de las citas más importantes del tenis, y, para nosotros, un lugar privilegiado y un magnífico escaparate que permitirá que nuestro vino sea conocido durante los días de competición", celebró Pablo Álvarez Mezquíriz, consejero delegado de Tempos Vega Sicilia.

Los vinos de Macán y Oremus, que podrán disfrutarse en el Club VIP del torneo, contarán también con un espacio propio al mando de expertos sumilleres, así como con dos palcos VIP. Una conexión física y emocional entre el mundo del tenis y el del vino, tal y como propone el 'claim' de esta colaboración: 'La tierra, nuestro origen'.

El mensaje se refuerza con la adaptación de la imagen corporativa de Tempos Vega Sicilia a los colores de la tierra batida, un tono cálido entre el naranja, el rojizo y el ocre, similar a la superficie del viñedo, que es el color 'físico' del vino.

Tempos Vega Sicilia contará asimismo con una boutique sensorial que permitirá a los asistentes descubrir Mandolás y Macán Clásico a través de sus aromas, conservados en pequeños frascos y campanas de cristal, oliendo primero las esencias puras y encontrándolas después en los vinos protagonistas.

El resultado es una experiencia lúdica y sofisticada para acercarse a dos vinos excepcionales que pretende no dejar indiferente a los que la disfruten.

Mandolás es un vino blanco seco procedente de un viñedo plantado íntegramente con la variedad Furmint, considerada la más noble de la región. Su elaboración representa una ruptura con la tradición de esta zona húngara, históricamente reconocida por sus vinos dulces, como el Aszú.

El resultado es un vino de carácter joven, pionero y sorprendente, que destaca por su profunda mineralidad y su vibrante acidez. En nariz despliega aromas de fruta blanca y cítricos, acompañados de un sutil toque de madera, fruto de su crianza en pequeñas barricas de 136 litros, típicas de la región.

En boca se muestra untuoso y a la vez fresco, logrando un equilibrio que lo convierte en un excelente acompañante de mariscos, sushi, pescados al horno e incluso platos de ave con salsas cremosas.

MACÁN CÁSICO: LA ARMONÍA DE LA BELLEZA

Por su parte, desde el corazón de La Rioja surge Macán Clásico, un vino que une la tradición centenaria de la región con una visión contemporánea, elegante y vibrante. Elaborado principalmente con Tempranillo y un delicado toque de Garnacha, Macán Clásico expresa la riqueza del terruño con precisión y sutileza.

Cada sorbo revela una textura sedosa, notas nítidas de fruta roja y un equilibrio natural que combina intensidad y frescura, invitando a disfrutar el vino de manera inmediata y memorable. Fruto de la colaboración entre Benjamin de Rothschild y Vega Sicilia, Macán Clásico materializa una visión compartida: interpretar el carácter del viñedo desde una perspectiva moderna, sin perder la autenticidad que define a La Rioja. El resultado es un vino que habla de elegancia, personalidad y la pasión por crear experiencias únicas.