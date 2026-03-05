Publicado 05/03/2026 15:19

Tenis.-Adecco busca 500 auxiliares de control de accesos y 40 azafatos para el Mutua Madrid Open 2026

Archivo - Casper Ruud of Norway celebrates the victory against Jack Draper of Great Britain during the Man Singles Final of Mutua Madrid Open 2025 - ATP Masters 1000 celebrated at Caja Magica on May 04, 2025 in Madrid, Spain.
Archivo - Casper Ruud of Norway celebrates the victory against Jack Draper of Great Britain during the Man Singles Final of Mutua Madrid Open 2025 - ATP Masters 1000 celebrated at Caja Magica on May 04, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adecco Outsourcing busca 500 auxiliares de control de accesos para el Mutua Madrid Open 2026, que se disputa del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica, con el fin de atender al público en los controles de acceso al recinto, y 40 azafatos para la atención y orientación de los asistentes al evento.

Para acceder a los puestos es imprescindible que los candidatos tengan disponibilidad total para las fechas, tanto en el turno de mañana o el de tarde, ha detallado Adecco en un comunicado.

Además, se valorará la experiencia previa en atención al cliente, conocimientos de inglés (B2), la responsabilidad y el compromiso por trabajar en este torneo. Las personas interesadas pueden registrarse en las ofertas a través de su página web.

"Es sin duda una gran oportunidad para cualquier persona apasionada del deporte, especialmente del mundo del tenis, que busque vivir una experiencia única y trabajar en un ambiente excepcional en uno de los eventos deportivos más importantes de nuestro país y que más afición despierta entre ciudadanos y visitantes", ha destacado Adecco.

De este modo, seleccionará y coordinará a un equipo de 500 auxiliares de control de accesos, cuya misión principal en el evento deportivo será atender al público en los controles de acceso al recinto, comprobando sus entradas y acreditaciones, permitiendo el paso al público autorizado al evento y la acomodación. Además, se encargarán de orientar a los asistentes en su experiencia por el recinto.

En el caso de los azafatos, se encargarán de la atención y orientación de los asistentes al evento asegurando que su experiencia en el recinto sea excelente. Todos los perfiles seleccionados contarán con el apoyo de un equipo de coordinadores.

