NEW YORK, Sept. 3, 2026 -- Carlos Alcaraz reutrns a shot during the men's singles second round match between Carlos Alcaraz of Spain and Jaime Faria of Portugal at the 2026 US Open tennis championships in New York, the United States, Sept. 2, 2026.,Image - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este jueves en los octavos de final del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre superficie dura, tras imponerse en un disputado partido al estadounidense Alex Michelsen (7-6(1), 4-6, 6-1) en más de dos horas y media de encuentro, un duelo en el que el murciano sufrió más de lo previsto con su saque, concediendo hasta cinco 'break' en contra.

No tuvo un debut sencillo Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio. El murciano se vio las caras con Michelsen, que venía de alcanzar los cuartos de final en el pasado Abierto de Estados Unidos, en su duelo de primera ronda. El primer set sería prueba de ello, con un Alcaraz constantemente a remolque, teniendo que responder con un 'contra break' a la primera rotura del encuentro, obra del estadounidense en el sexto juego.

Así, se llegaría al tramo final del primer set con todo muy igualado. Con 4-4, Alcaraz dispuso de opción de 'break', pero no la consiguió convertir. Además, pasó a tener que levantar tres bolas de set en el siguiente juego: la primera con un gran derecha, la segunda con un buen saque y la tercera gracias a un error de su rival. Y como todo parecía indicar, el 'tie break' llegaría, aunque después de dos juegos al resto consecutivos y desperdiciando el español su saque para cerrar el set.

En la muerte súbita Alcaraz estuvo intratable. Lo encarriló con cuatro puntos seguidos --dos al resto--, una ventaja que pese a los esfuerzos de Michelsen sería definitiva para el 7-1 final. Se colocaba el murciano por delante en el partido tras un disputadísimo primer parcial, pero el estadounidense no iba a perderle la cara al partido, sino todo lo contrario.

Michelsen conseguiría quebrar el saque de Alcaraz en el primer juego del segundo set, para posteriormente confirmar su 'break' con un saque en blanco. Una ventaja que pudo ser mayor si el murciano no salva en su siguiente turno de servicio una bola de rotura en contra. El estadounidense perdonó y Alcaraz lo aprovechó para ganar confianza de cara al siguiente juego al resto, en el que el español devolvería la igualdad al partido rompiendo a Michelsen (2-2).

Y lejos de relajarse, Alcaraz aprovechó la inercia para conseguir un segundo 'break' consecutivo que lo colocó con 4-2 y saque. Sin embargo, cuando el partido parecía abocado a victoria de Alcaraz en dos sets, Michelsen sacaría su mejor tenis para sumar cuatro juegos consecutivos --dos al resto--, e igualar el partido a un set (6-4). Le tocaba volver a remar al murciano para llevarse el triunfo.

Así lo haría en la tercera manga. Alcaraz fue una apisonadora de inicio a fin con parcial de 5-0 de inicio, que dejaron ningún tipo de opción a Michelsen. De hecho, lo único que podría hacer el estadounidense, antes de que el de El Palmar cerrara el partido tras 28 minutos de tercer set, sería sumar un juego al resto (6-1). Se llevaba el triunfo Alcaraz, que en segunda ronda se medirá al italiano Matteo Arnaldi.

JÓDAR NO PUEDE CON VALLEJO EN PRIMERA RONDA

No corrió la misma suerte que Alcaraz su compatriota Rafa Jódar. El madrileño, que llegaba Tokio después de volver al triunfo en Copa Davis y Laver Cup tras caer en primera ronda del US Open, volvió a mostrar su peor versión ante Adolfo Daniel Vallejo. El paraguayo fue muy superior a Jódar y se impuso en dos sets (6-1, 6-3) en poco más de una hora de partido.

Y desde el inicio de partido, Jódar transmitió malas sensaciones, perdiendo los cinco primeros juegos de partido. El español no se estaba encontrando nada cómodo en la pista y solo pudo sumar el juego del honor para ceder una primera manga para olvidar, en la que perdió los cuatro juegos que disputó con su saque, por un contundente 6-1.

Le tocaba reaccionar a Jódar si no quería quedar por segundo torneo consecutivo eliminado en primera ronda. Sin embargo, ese punto de inflexión en el partido no llegaría tampoco en el segundo parcial. En esta ocasión, aunque el español lograría mantener su servicio en el primer turno de saque, tras levantar tres pelotas de 'break' en contra, no lo haría en el cuarto juego de set, dando ventaja a Vallejo (4-1).

Eso sí, antes de caer eliminado, con 4-2 abajo en el marcador, Jódar tuvo un último conato de reacción quebrando por primera vez el saque de su rival. Pero, de nuevo, la inconsistencia con su saque sería crucial, concediendo su sexto 'break' en un partido que Vallejo cerraría con un saque en blanco para el 6-3 definitivo.

Tampoco pudo superar la primera ronda del torneo de Tokio Alejandro Davidovich. El malagueño, que llegaba a la capital nipona tras ganar el título en Cheng, no pudo superar a Matteo Berrettini. El italiano fue capaz de darle al set inicial ganado por Davidovich (6-1) llevándose los dos siguiente parciales, ambos muy reñidos (7-6(1), 6-4).

La otra gran noticia de la jornada tenística en clave española fue la victoria de Jaume Munar sobre el estadounidense Taylor Fritz. El balear fue capaz de dar la vuelta a un partido que se le puso cuesta arriba tras caer en el 'tie break' del primer set (9-7). Lo hizo con un segundo y tercer set impecables al saque --ninguna rotura-- y notable al resto, con el que consiguió quebrar el saque de Fritz en tres ocasiones --una en el segundo y dos en el tercero--. Así, remontaría el partido (6-4, 6-3).