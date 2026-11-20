18 November 2026, Italy, Turin: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates defeating Russia's Daniil Medvedev during their Men's Singles tennis match on Day Four of the Nitto ATP Finals 2026 at Inalpi Arena. Photo: Roberta Corradin/IPA via ZUMA Press - Roberta Corradin/IPA via ZUMA Pr / DPA

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se impuso este viernes al italiano Flavio Cobolli en dos sets (6-4, 6-1) en su tercer partido de las Finales de la ATP que se disputan en Turín en condiciones 'indoor', un duelo en el que el murciano adaptó su juego para no exigir su físico y exhibió repertorio de golpes.

Alcaraz, reciente campeón en Viena y París, cumplió a la perfección el plan. El murciano, clasificado ya para semifinales como primero del Grupo Ivan Lendl, se impuso por la vía rápida y sin apenas desgaste físico a Cobolli, en una prueba superada tras las molestias que sufrió en su segundo asalto, antes de medirse este sábado al estadounidense Ben Shelton en semifinales.

El número tres del mundo dominó de principio a fin el duelo a base de ganadores (29) y un altísimo nivel con su saque, con el que no tuvo que hacer frente a ninguna pelota de rotura en contra, consiguió seis 'aces' y sacó en 73% de primeros.

Después de descansar lo que pudo, Alcaraz fue agresivo e hizo que el ritmo del encuentro fuera frenético, sin apenas peloteos y con el español sacando a relucir su repertorio de ganadores. Así conseguiría romper el saque de Cobolli en el primer juego del partido, una renta que fue suficiente para ganar la manga (6-4).

Una dinámica que trasladó el español al segundo parcial, que arrancaría también con el murciano quebrando el servicio del italiano. Además, en esta ocasión, la renta crecería con un nuevo 'break', para acabar cerrando el partido y la victoria por 6-1 tras poco más de una hora de juego. El siguiente reto para Alcaraz, en busca de la final, será un Shelton al que ganó la final del Masters 1000 de París y que fue su verdugo en el US Open.

En el cierre del grupo, el exnúmero uno del mundo y Maestro en 2020 Daniil Medvedev se impuso (6-3, 6-4) al estadounidense Frances Tiafoe, encuentro que era como un cruce de cuartos, con el billete a la penúltima ronda de Turín para el ganador. El ruso se medirá al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev.

Por otro lado, en el torneo de dobles, el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos cayeron (7-6(5), 6-4) ante Christian Harrison y Neal Skupski para despedirse por tercer año consecutivo en la fase inicial.