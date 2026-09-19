AMP. Las españolas Paula Badosa y Kaitlin Quevedo se meten en las semifinales en Sao Paulo

September 18, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 09/17/2026 - Tennis / SP Open - Spanish tennis player Paula Badosa defeated Argentinian Jazmin Ortenzi 2 sets to 1, with scores of 6/4, 2/6 and 2/6, in the round of 16 of the SP Open, at Pa - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Paula Badosa y Kaitlin Quevedo se clasificaron este viernes para las semifinales del torneo de Sao Paulo (Brasil), de categoría WTA 250 y que se está disputando sobre pista dura, gracias a sus respectivos claros triunfos contra la serbia Teodora Kostovic (6-3, 6-4) y la estadounidense Mary Stoiana (6-4, 6-2).

La primera en sacar su billete para la penúltima ronda del evento brasileño fue Quevedo, que alargó su buena dinámica en este SP Open, ganando otra vez un partido por la vía rápida. Eso sí, Kostovic le dificultó el primer set tras una rotura en el tercer juego y consolidarla en el siguiente (1-3). Sin embargo, la grancanaria había avisado de su peligro con varias bolas de 'break' infructuosas, hasta que en el sexto juego gozó de un 15-40.

Ahí Quevedo no desaprovechó la ocasión, consolidó dicho quiebre y de inmediato le rompió el servicio a su oponente para encarrilar a favor la primera manga. En cambio, el set posterior empezó con ambas tenistas más eficaces sacando y hasta el quinto juego no se vieron bolas de 'break', un 0-40 donde la grancanaria fue letal para adelantarse en el marcador.

En el octavo juego salvó Quevedo un 30-40 en contra, siendo eso el mayor susto que la balcánica pudo darle antes de la conclusión después de una hora y 42 minutos de partido. En sus primeras 'semis' en el circuito, la jugadora nacida en Naples, Florida (Estados Unidos), se enfrentará a la francesa Anna Blinkova, cuarta cabeza de serie.

Posteriormente, fue el turno de Paula Badosa, que continúa dando síntomas de mejoría física y de resultados y que se clasificó para las semifinales también con autoridad tras deshacerse por 6-4, 6-2 de la estadounidense Mary Stoiana, 116 del mundo.

La tenista española, segunda cabeza de serie en Sao Paulo, impuso su teórica superioridad en un duelo igualado en la primera manga, pero en el que en la segunda fue netamente superior para cerrarlo en algo más de hora y media de duración donde casi siempre llevó la iniciativa en el marcador.

El inicio del encuentro trajo alternativas porque ambas mostraron cierta debilidad con sus servicios y los dos 'breaks' que logró la catalana encontraron la réplica a renglón seguido de la americana para mantener la igualdad.

Sin embargo, Stoiana no pudo responder a una tercera rotura y Badosa pudo cerrar con autoridad el primer set y coger fuerza para un segundo donde dos rápidas roturas la distanciaron en el marcador y le permitieron su pase por la vía rápida a unas semifinales donde espera a la ganadora del duelo entre la argentina Nadia Podoroska y la neerlandesa Suzan Lamens.