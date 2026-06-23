AMP. Jessica Bouzas se estrena con triunfo en Eastbourne y Stefanos Tsitsipas se va de Mallorca en primera ronda

Archivo - Jessica Bouzas of Spain plays against Diana Shnaider of Rusia during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 23, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas ha superado su estreno en el torneo de Eastbourne (Reino Unido), de categoría WTA 250 y disputado en tierra, ganando a la británica Alicia Dudeney (6-0 y 6-3), mientras que el griego Stefanos Tsitsipas ha caído en la primera ronda del Mallorca Championships, de categoría ATP 250 y disputado sobre hierba, frente al peruano Ignacio Buse (7-6(4) y 6-3).

La gallega, número 48 del ranking mundial, necesitó este martes solo una hora y 11 minutos para derrotar en primera ronda a la jugadora local, a quien endosó un 'rosco' en un set inaugural donde sobrevivió a la única pelota de 'break' a la que se enfrentó.

Ya en la segunda manga, la de Vilagarcía de Arousa comenzó quebrando el servicio de su adversaria, que respondió devolviéndole el golpe (2-2). Sin embargo, la española se adjudicó los últimos cuatro juegos y cerró la contienda en su primera bola de partido.

Ahora, Bouzas se enfrentará en octavos de final a la estadounidense Madison Keys, número 27 del ranking de la WTA y segunda favorita en este certamen británico, y que eliminó a la australiana Talia Gibson por un doble 6-4 después de hora y media larga de encuentro.

BUSE CONFIRMA BUENAS SENSACIONES

Por otra parte, empezó a aclararse la lucha por conquistar el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. Uno de los focos del día se posó en Buse, apoyado desde las gradas de Calvià por una afición que volvió a hacerse notar. Tras casi dos horas de duelo, el peruano logró la segunda victoria sobre hierba de toda su carrera y provocó la despedida prematura de Tsitsipas, campeón de este torneo en su edición de 2022.

También avanzó Grigor Dimitrov, quien se estrenó en Santa Ponça con una victoria por 6-1 y 7-6 sobre el australiano Marc Polmans. El búlgaro alcanzó así su triunfo nº 50 sobre hierba en partidos de ATP, situándose entre los mejores especialistas en activo sobre dicha superficie.

La jornada acabó con el triunfo (7-5 y 6-3) de Luciano Darderi contra el alemán Yannick Hanfmann. El italiano, primer cabeza de serie, salvó 13 bolas de 'break' en total y llegó por primera vez en su carrera a cuartos de final en un torneo ATP sobre hierba. Ahí espera el portugués Nuno Borges, verdugo (6-4 y 7-5) del también alemán Jan-Lennard Struff.

Los primeros cuartofinalistas también quedaron definidos. El húngaro Fabian Marozsan superó por 6-2 y 6-3 al campeón de la edición de 2024, el chileno Alejandro Tabilo; mientras, el serbio Miomir Kecmanovic remontó al italiano Lorenzo Sonego hasta imponerse por 2-6, 7-6 y 6-4.