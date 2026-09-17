Tenis.-AMP. Paula Badosa gana a Mikulskyte en su debut en Sao Paulo

Archivo - Paula Badosa of Spain plays against Julia Grabher of Austria during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 21, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se impuso este miércoles en su debut en el torneo de Sao Paulo, de categoría WTA 250 y que se disputa sobre superficie dura, a la lituana Justina Mikulskyte por un contundente 6-3, 6-2, en un duelo en el que la gironí hizo valer su condición de cabeza de serie número dos del torneo.

El regreso de Paula Badosa a las pistas después de caer en segunda ronda del US Open ante Coco Gauff fue positivo. La española ganó y convenció en su debut en Sao Paulo frente a Mikulskyte, número 237 del ranking WTA. Desde el inicio del partido impuso un ritmo de bola al que no fue capaz de responder su rival, y así, pese a un número de errores no forzados mayor al esperado, sobre todo con el saque --7 dobles faltas--, ganó con claridad.

Ya el primer set comenzó con la gironí rompiendo el saque a la lituana, aunque esta respondería con un 'contra-break'. Pero después de unos juegos en los que los servicios se imponían a los restos, Badosa daría el golpe definitivo al parcial con un nuevo 'break' en el sexto juego. Así, la catalana se colocaría por delante en el marcador tras casi 40 minutos de juego (6-3).

Mucho más contundente sería el resultado de la segunda manga. Ahí, Badosa subiría sus prestaciones con el saque, con el que solo concedió una bola de rotura, salvada. A lo que se sumó la misma agresividad desde el resto, que le permitió romper el saque de Mikulskyte otras dos ocasiones para el definitivo 6-2. Ahora, en segunda ronda se verá las caras con la argentina Jamin Ortenzi, número 160 del mundo.

Por otro lado, la tenista española Kaitlin Quevedo ganó por 6-0 y 6-2 a la rusa Anastasia Tikhonova y accedió a los octavos de final del torneo de Sao Paulo, donde no estará la también española Jessica Bouzas tras perder por 7-5 y 6-1 ante la checa Dominika Salkova.

En este SP Open, con reprogramación del orden de juego por la lluvia, Anastasia Tikhonova afrontó los dieciseisavos como 'lucky loser' tras la retirada previa de la estadounidense Whitney Osuigwe. Sin embargo, la rusa entró fatal al partido y encajó un 'rosco' en menos de media hora.

Aunque el inicio del segundo set sí mostró igualdad y Tikhonova salvó un 30-40 en contra durante el cuarto juego, en el sexto Quevedo ya no malgastó la siguiente bola de rotura que tuvo; consolidó de inmediato esa ventaja y en el octavo juego volvió a imponerse con su resto para cerrar el triunfo después de otros 39 minutos de peloteos.

Peor destino corrió Bouzas en la misma ronda de dieciseisavos, pues se vio remontada en los primeros compases del encuentro (de 1-3 a 4-4), luego desaprovechó una pelota de set en el décimo juego y para colmo en el undécimo recibió un 'break' del que su oponente sacó mucha tajada.

Con esa primera manga ya abrochada a su favor y salvando un 30-40 en contra en el segundo juego del segundo set, Salkova se envalentonó y más tarde rompió el servicio de la pontevedresa dos veces consecutivas para allanarse el camino hacia una victoria que selló con un nuevo quiebre.