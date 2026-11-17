15 November 2026, Italy, Turin: Spanish tennis player Rafael Jodar in action against Germany's Alexander Zverev during their men's singles match of the 2026 Nitto ATP Finals, an international tennis match in Turin. Photo: Claudio Benedetto/IPA via ZUMA Pr - Claudio Benedetto/IPA via ZUMA P / DPA

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Jódar ha caído este martes ante el francés Arthur Fils en tres sets (5-7, 6-2, 6-2), en la segunda jornada de la 'Round Robin' de las ATP Finals, que se disputan en el Inalpi Arena de Turín, una derrota que deja al madrileño con dos partidos perdidos y ningún triunfo en el Grupo Jonh McEnroe, aunque sigue con alguna opción tras la victoria del alemán Alexander Zverev sobre el estadounidense Ben Shelton (6-2, 7-6), que mete al número uno del mundo en semifinales.

Rafa Jódar tampoco ha conseguido estrenar su casillero de victorias en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals. El español no pudo con Arthur Fils en un partido en el que consiguió llevarse un disputado primer set, pero en el que el francés se mostró muy superior en las dos siguientes mangas, en las que el madrileño requirió de asistencia médica de por problemas físicos.

Un partido que arrancó con mucha igualdad y con ambos jugadores mostrándose firmes con sus servicios, aunque con mayores dificultades para Jódar, que tuvo que levantar dos bolas de rotura en el tercer juego. Así, se llegaría al tramo final del primer set con todo igualado. Y cuando parecía que si alguien era capaz de conseguir un juego al resto era el francés, que volvió a desaprovechar un punto de 'break' en el noveno juego, el español conseguiría la rotura y cerraría el primer parcial (4-6).

Se ponía de cara el partido para el de Leganés, que además comenzó el segundo set con un juego en blanco con su saque. Sin embargo, la energía de Jódar empezaría a disminuir a partir del tercer juego, en el que Fils, en su cuarta bola de 'break', consiguió romper por primera vez. No sería el único juego al resto del francés, ya que en el quinto juego volvería a hacerlo, tomando una ventaja de 5-1 que sería definitiva para llevar el partido al tercer set (6-2).

El partido había cambiado, y de que manera, en el segundo parcial, en el que Jódar recibió atención médica con 4-1 abajo. Y el tercero sería una prolongación del anterior, con un Fils impecable con su saque y haciendo mucho daño al resto, gracias a un tenis muy sólido --6 errores no forzados--. Así, y de nuevo con dos 'break' de margen, el francés cerraría el partido y la primera victoria de su vida en las Finales de la ATP por un contundente 6-2.

La derrota deja contra las cuerdas a Rafa Jódar, que tendrá que tirar de calculadora para seguir vivo en el torneo, aunque al menos llegará con alguna opción a su duelo final del jueves contra Ben Shelton, después de la derrota de este ante Alexander Zverev, por lo que deberá ganar al americano en dos mangas y esperar que el de Hamburgo hago lo mismo con Fils.

El número uno del mundo aseguró ya su billete en las semifinales después de sumar su segunda victoria, también de forma clara, tras la del estreno ante el joven tenista español. En la reedición de la final del pasado Abierto de los Estados Unidos, el germano volvió a ser superior para imponerse por 6-2, 7-6(4) para alargar a 7-0 su estadística contra el estadounidense.

Zverev, que firmó 14 saques directos, fue implacable en una gran primera manga, donde sólo ofreció resquicios cuando jugó con segundos servicios y donde logró dos roturas ante un Shelton que mejoró en la segunda, pero que no encontró la forma de romper el saque de su rival. El americano logró salvar un peligroso 15-40 con 4-4 y llegó a la 'muerte súbita' donde el número uno del mundo fue más sólido.