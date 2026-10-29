AMP. Rafa Jódar cae ante Vacherot en Basilea y se complica las ATP Finals

Archivo - Rafael Jódar, Cincinnati - Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Jódar ha caído eliminado este jueves en la segunda ronda del torneo de Basilea, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, tras perder en tres sets frente al Valentin Vacherot (7-6(4), 2-6 7-6(5)), en un partido en el que la determinación del monegasco en los 'tie break' del primer y tercer set fue determinante.

Rafa Jódar se despide del ATP 500 de Basilea antes de lo previsto. El madrileño no pudo superar en la segunda ronda a Vacherot, que aprovechó los 'tie break' del primer y tercer set para certificar su triunfo. Una derrota que no permitirá a Jódar sumar más puntos hasta el Masters 1000 de París en su particular lucha para estar presente en las ATP Finals, en la que podría ser superado por el australiano Alex De Miñaur.

Un partido en el que, como era previsible, los saques se impusieron. En la primera manga, Jódar pagaría el no aprovechar ninguno de sus tres puntos de 'break' en sus tres primeros juegos al resto. Y es que, a pesar de mostrar un buen nivel con el saque, el set se vería abocado al 'tie break'. Ahí, Vacherot aprovecharía un 'mini break' logrado en el primer punto para, tras sumar todos los puntos en los que dispuso de su saque, colocarse un set arriba en el marcador (7-4).

Le tocaba reaccionar al tenista español en la segunda manga y así lo haría. El arranque del set sería inmejorable con dos 'break' en sus tres primeros juegos al resto. Esto le permitió colocarse con 5-1 en el marcador, y tras mantener su siguiente turno de saque, mandar el partido al tercer set tras un contundente 6-2.

Parecía que Jódar le había cogido el punto a su rival, y el arranque del tercer set también traería consigo un 'break' del tenista de Leganés. Sin embargo, con 2-1 a su favor y saque, el monegasco conseguiría su primer y único juego al resto del partido, igualando todo de nuevo. Así, y después de que Jódar desperdiciara hasta tres puntos de 'break', el 'tie break' volvería a dictar sentencia.

En el juego definitivo, la igualdad era más que evidente, con ambos jugadores sumando los puntos en los que disponían de su saque hasta llegar al 4-4. Ahí, Jódar conseguiría tomar ventaja de un 'mini break' (5-4), pero no sería capaz de consolidarla perdiendo sus dos siguientes puntos con saque. Esto permitió que Vacherot dispusiera de su primer punto de partido al saque, con el que cerraría su triunfo (7-5).

Una buena noticia para el español fue la eliminación posterior de uno de sus rivales para estar en las Finales de la ATP como el serbio Novak Djokovic, sorprendido por un tenista siempre incómodo en estas superficies como el alemán Jan-Lennard Struff, que le remontó para batirle por 6-7(7), 7-5, 7-6(4) en un partido donde no sufrió ningún 'break', salvando sus seis pelotas de rotura, y firmó 27 saques directos en la primera victoria de su carrera sobre el ganador de 24 'Grand Slams'.