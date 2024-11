AMP. Tenis/BJKC.- España cae eliminada de las Finales de la BJKC tras las derrotas de Badosa y Sorribes

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española quedó eliminada este viernes de las Finales de la Billie Jean King Cup que se están disputando en Málaga después de que tanto Sara Sorribes como Paula Badosa hayan perdido sus dos partidos individuales ante Polonia en la ronda de octavos de final de la competición por equipos.

Pese a su condición de anfitrión, el combinado que capitanea Anabel Medina, en su despedida en este puesto que lleva desde 2017, no pudo con un rival que contaba con la presencia de la número dos del mundo, Iga Swiatek, encargada de sellar el pase a los cuartos de final ante Chequia al derrotar en un disputado encuentro en tres sets por 6-3, 6-7(5), 6-1 a una Badosa obligada tras la derrota en el primer choque de Sara Sorribes ante Magda Linette por 7-6(6), 2-6, 6-4 tras tres horas y 50 minutos.

España no podrá romper la maldición que no levanta el título de esta competición desde 1998 y volvió a tropezar pese a su condición de anfitrión y el optimismo que levantaba el buen nivel de Badosa. Pero todo se torció desde el primer punto para acabar con una eliminación ajustada, pero que no evita su amargor.

El primer punto estaba protagonizado por Sara Sorribes, elegida por delante de Jessica Bouzas seguramente por su mayor experiencia, y la número 3 polaca, que fue la elección de su capitán en lugar de Magda Frech, 25 del mundo.

La castellonense supo reaccionar a la derrota en la primera manga y, tras ganar la segunda con autoridad, llegó a tener 3-0 de ventaja en el tercer y definitivo parcial de un choque de máxima intensidad y desgaste para ambas jugadoras. Finalmente, con las fuerzas ya justas en ambas jugadoras, un último arreón de la polaca acabó decantando la balanza a su favor.

Linette arrancó mejor el partido, algo que aprovechó la polaca para tomar ventaja en el marcador con un 3-0. Llegó ahí la reacción de la española, que comenzó a hacerse fuerte desde el fondo de pista, provocando los errores de su rival, y así devolver el parcial y colocarse 3-3 en el parcial.

Empezaba entonces un 'miniset' con la española más entonada, pero donde Linette recuperó su mejor juego, por lo que tuvo que decidir un 'tie-break' donde la castellonense no supo aprovechar una óptima ventaja de 5/3. Linette remontó y cogió la delantera en un encuentra con más de hora y media de duración.

Pero lejos de verse afectada mentalmente por perder un set tan disputado, Sara Sorribes tiró de casta para igualar el partido. Arrancó el segundo parcial con un 3-0 a su favor, una ventaja que no perdería en toda la manga y que incluso llegó a ampliar para igualar un partido que seguía siendo largo y con mucho desgaste.

Y con la moral por todo lo alto, la española arrancó lanzada el tercer set con tres juegos consecutivos, lo que acercaba el primer punto. Sin embargo, la jugadora polaca iba a vender cara su derrota y volvió a tener un buen momento y firmó cuatro juegos consecutivos, salvando dos bolas de rotura con 3-2 abajo, para dar la vuelta al set.

Linette no desaprovechó este momento y se colocó lista para cerrar el encuentro cuando se colocó 40-0 con 5-3. Pero Sorribes volvió a renacer para, con cinco puntos consecutivos lograr el 'break' que igualaba el encuentro 4-4, una alegría efímera porque cedió de nuevo su servicio a continuación y luego, pese a tener opciones, no pudo replicar para poner cuesta arriba un billete a cuartos que se terminó de escapar pese a la resistencia de Paula Badosa ante Iga Swiatek.

BADOSA NO PUEDE CON LA NÚMERO DOS DEL MUNDO

El segundo choque de la eliminatoria comenzó con mucha igualdad entre ambas jugadoras, que no tuvieron problemas para mantener sus saques. No sería hasta el séptimo juego del partido cuando Swiatek dispondría de las primeras bolas de roturas. Ahí, en su primera oportunidad, la polaca decantaba la balanza a su favor en el que sería el primero de tres juegos consecutivos --con dos roturas-- para adjudicarse la primera manga.

Una inercia positiva que mantuvo la número dos del mundo en el arranque del segundo set, que comenzó con un 3-0 a su favor y rotura de servicio. Sin embargo, cuando estaba contra las cuerdas, emergió la mejor Badosa, que igualó el tanteo llevándose cuatro de los siguientes cinco juegos. El set estaba igualado, y dicho equilibrio no se quebraría hasta el 'tie-break'.

En la 'muerte súbita', la española, empujada por el público malagueño, volvió a subir su nivel para igualar el partido. Badosa, muy cómoda al resto, fue capaz de romper el saque de Swiatek hasta en cuatro ocasiones para acabar imponiéndose por 7/5 en el 'tie-break' mandando el partido al definitivo tercer y decisivo parcial.

Sin embargo, la reacción española no se pudo trasladar a la tercera manga en la que la polaca fue muy superior a la gerundense. Badosa únicamente fue capaz de sumar un juego en el set, no consiguiendo mantener su saque en ninguna ocasión. Así, Swiatek, pese a una interrupción de varios minutos por una incidencia médica en la grada, acabó cerrando y la manga y el partido, tras casi tres horas de partido, con un resultado 6-1 para citarse este sábado en los cuartos de final con República Checa.