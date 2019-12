Tenis.-AMP.- Tenis.- Carla Suárez se retirará al final de 2020: "Mi objetivo será terminar en el 'Top 10'"

Publicado 03/12/2019 13:47:29 CET

"Todavía estoy en condiciones para jugar un año más aspirando a todo"

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Carla Suárez Navarro, de 31 años, ha anunciado este martes que se retirará al final de la próxima temporada 2020, cuando termine un calendario que será "exigente" y que afrontará con la misma convicción y profesionalidad que ha tenido en su carrera en búsqueda de terminar en el 'Top 10' del ranking y la ilusión de ganar un 'Grand Slam' y estar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"El 2020 va a ser mi último año como tenista profesional. Como todos sabéis, el tenis me ha dado muchísimo más de lo que me podía imaginar al empezar a jugar. Pero es cierto que estoy empezando a tener otro tipo de prioridades, como estar con la familia", anunció en rueda de prensa.

Carla Suárez, ganadora de dos títulos individuales y de tres títulos de dobles de la WTA, aseguró que quiere centrarse en su familia pero que se da un "año de margen" en este 2020 para seguir disfrutando, y haciendo disfrutar a su entorno y seguidores, de un tenis que quiere que sea de alto nivel y que le brinde un título de 'Grand Slam'.

La tenista canaria, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en septiembre de 1988, se mostró agradecida a la prensa, a la que convocó en el Club Tennis Barcino de Barcelona para dar la noticia, y auguró un año lleno de emoción y con la intención de ganar algún título importante.

"El objetivo claro que no he podido cumplir nunca es acabar en el 'Top 10', creo que todavía tengo el nivel para conseguirlo y va a ser el objetivo principal que me marque", aseguró Carla Suárez, que llegó a ser la número 6 del mundo --en el ranking WTA-- en febrero de 2016.

No obstante, pese a tener esa sexta posición mundial como ranking más elevado de su carrera, no pudo terminar ese año 2016 en el 'Top 10' sino que fue duodécima. Suárez, actualmente, es la número 55 del ranking --a final de la temporada 2019--, y llegó a estar la número 23 en este año.

Además, sus otros dos objetivos para 2020 serán intentar ganar algún 'Grand Slam', su otra cuenta pendiente, y estar en Tokyo. "En el calendario los 'Grand Slam' van a ser una parte muy importante, me gustaría llegar al cien por cien. Otro objetivo van a ser los Juegos Olímpicos de Tokyo, tengo hasta mayo para poder clasificarme. Van a ser esos los objetivos del año, e intentar sumar algún torneo más", manifestó.

Y es que Suárez quiere terminar su carrera de una "manera profesional". "No quiero que se tome como una despedida, sino que durante todo este año podamos disfrutar todos juntos. Si yo disfruto en pista, toda la gente que me ha apoyado también lo hará. Les invito a disfrutar de este último año y ojalá podamos disfrutar más de todas las alegrías que nos esperen este año", se sinceró.

"Todavía estoy en condiciones para jugar un año más aspirando a todo, y por eso lo he decidido así. El tiempo pasa y es momento de estar con la familia, terminar una etapa y empezar otra", comentó sobre qué espera de 2020 a nivel tenístico y sobre el por qué de querer retirarse a final de temporada.

Profesional desde 2004, cuando terminó el año siendo la número 613 del mundo, ha ganado dos títulos individuales WTA en su carrera. El primero llegó en Oeiras (Portugal) en 2014 y el segundo lo conquistó en Doha en 2016. Además, fue finalista en otros nueve torneos y ha disputado tres Juegos Olímpicos (Pekín, Londres y Río) además de formar parte asiduamente del equipo español de Copa Federación.

"El tenis es un deporte muy exigente que requiere muchísimo sacrificio, y este último año va a ser un año con las mismas expectativas, igual de intenso y exigente. Los objetivos van a ser igual de claros, estoy comprometida a que sea una temporada lo más profesional posible", reiteró.

En dobles, la canaria ganó tres títulos, el de Birmingham y Tokyo en 2015 y el de Stanford en 2014, siempre al lado de Garbiñe Muguruza. No obstante, ahora siente que le apetece estar con su familia. "El tiempo pasa y el que ha pasado no se puede recuperar y quiero estar con ellos. Es lo correcto, es lo que el corazón me pedía, por eso no me he fijado en la edad ni nada más", aseguró.

"No voy a tirar la toalla a mitad de año sino que será una temporada totalmente completa. Me doy un año más porque quiero seguir disfrutando pero sí que es verdad que quiero cerrar una etapa. La decisión ha sido pensada y meditada mucho tiempo, no ha sido tomada a la ligera, y las lesiones no han influido en ella", aclaró.

Además, espera no sentir el "vértigo" de la retirada en este año y, aunque sea complicado, desea luchar por un 'Grand Slam' para quitarse esa 'espinita' de encima. "Si pudiera elegir, me gustaría saber qué es ganar un 'Grand Slam', los tenistas trabajamos para esto. Hay dos metas, ser el número 1 y ganar un 'Grand Slam', y me gustaría vivir y saber qué es esa sensación", se sinceró.

Eso sí, tiene claro que, pase lo que pase en ese último año como profesional, ha mejorado ya sus sueños. "Cuando empiezas a jugar a un deporte lo haces para disfrutarlo y no imaginas jugar en estadios grandes o contra las tenistas contra las que he competido. La Carla de 12 años no imaginaba llegar a donde yo lo he logrado", celebró.