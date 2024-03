Tenis.-AMP.- Tenis.- Nadal hará "lo posible" para llegar a la temporada de tierra pero se le hace "difícil hacer predicciones"

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado que hará "lo posible" para trabajar en su objetivo de llegar a la temporada de tierra pero ha señalado que "últimamente se le hace difícil hacer predicciones".

Así ha respondido el tenista a preguntas de la prensa sobre una fecha de su posible regreso a las pistas, antes de la celebración de la II gala de entrega de Premios de la Fundación Rafa Nadal en el Museu Es Baluard de Palma.

"Me encuentro bien pero simplemente no he conseguido seguir el calendario que me hubiera gustado, ojalá las cosas puedan cambiar pero no lo puedo decir porque no lo sé ni yo", ha aseverado.

Sobre si es optimista con su futuro inmediato, Nadal ha indicado que más allá de optimista o pesimista es "realista", ya que desde hace dos años le es "imposible" competir, que es su "primer objetivo".

"Voy al día a día, si tuviera que ser optimista o pesimista probablemente no estaría ni intentándolo, porque es mucho tiempo, tengo una edad y una carrera detrás que es muy larga, así que al final intento no ser ni una cosa ni otra, ir al día a día, trabajar para darme oportunidades y veremos cuándo se puede intentar", ha señalado.

Consultado por su baja en el Masters de Indian Wells, ha aseverado que por problemas tenísticos "no suele borrarse de ningún lugar" y cuando lo hace es por "problemas físicos".

"La realidad es que no me sentía preparado para empezar a jugar a este nivel con el poco bagaje de entrenamientos que llevaba, por lo que no quería empezar un torneo viniendo de donde vengo y sin ninguna garantía de avanzar hasta los niveles que me tengo que exigir a mí mismo para empezar un torneo", ha manifestado.