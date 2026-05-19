AMP. El tenista español Carlos Alcaraz anuncia que no participará en Wimbledon a causa de su lesión de muñeca

Archivo - Carlos Alcaraz, Wimbledon - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha anunciado este martes que no participará en Wimbledon, ni en la gira de hierba, esta temporada a causa de la lesión de muñeca que sufrió en el torneo Conde de Godó el pasado mes de abril, y que también le ha impedido disputar en el próximo Roland Garros.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", comunicó el tenista murciano en su cuenta de 'X'.

Alcaraz confirma así de manera oficial su ausencia en los torneos de Queen's y Wimbledon, de los que iba a constar su gira de hierba. El murciano pospone de esta manera su vuelta a las pistas, a las que no salta desde el pasado Conde de Godó, cuando en su partido de segunda ronda ante Otto Virtanen sufrió una lesión en la muñeca derecha. Desde entonces, se ha perdido los torneos de Madrid, Roma y tampoco estará presente en Roland Garros, donde defendía título.

Será la primera ausencia de Carlos Alcaraz en el torneo londinense desde el año 2021, en el que debutó alcanzando la segunda ronda. Desde entonces sus otras cuatro participaciones se han saldado con una cuarta ronda, dos títulos y una final, la del año pasado en el que cayó frente al italiano Jannik Sinner.

Alcaraz no podrá estar presente en la gira de hierba, en la que también tenía previsto la disputa del torneo de Queen's, en el que defendía título. Y es que, el dos veces campeón de Wimbledon ha demostrado, con un balance de 31-1 en los tres últimos años, que la hierba es una de sus superficies favoritas. Ahora, sin él presente en el All England Club, el número uno del mundo, Jannik Sinner, será el principal favorito para revalidar título.

En cuestiones de ranking, su ausencia en estos dos torneos supondrá que el de El Palmar pierda hasta 1700 puntos en el ranking ATP, que se sumarán a los 2000 de Roland Garros. Pese a la noticia negativa, el propio Alcaraz afirmó que la recuperación va "por buen camino" y que se siente "mucho mejor", por lo que su vuelta al circuito podría llegar a principios de agosto en el Masters 1000 de Montreal.