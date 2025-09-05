La ATP y 'Haier' amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2028

Imagen de la firma del acuerdo entre ATP y Haier hasta 2028. - ATP

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció este viernes la ampliación por tres años, hasta 2028, de su asociación con 'Haier', la marca número uno mundial en grandes electrodomésticos, que continuará como Socio Oficial de Hogar y Entretenimiento y Socio de Oro del circuito profesional masculino.

"La extensión verá a Haier continuar recibiendo visibilidad de marca en la pista, experiencias de hospitalidad premium e integración de productos 'in situ' en eventos selectos del ATP Tour, proporcionando una plataforma global para mostrar sus últimas innovaciones de vida inteligente", explicó la ATP en un comunicado.

Rodolphe Tastet, vicepresidente de Patrocinios de la asociación, declaró que esta ampliación "demuestra el valor y el impacto de la colaboración". "Desde que unimos nuestras fuerzas en 2023, hemos trabajado estrechamente para mostrar la tecnología premium de 'Haier' a la audiencia global de la ATP. Estamos orgullosos de seguir construyendo sobre ese impulso, reforzando nuestro compromiso compartido de innovación y excelencia", apuntó.

Por su parte, Neil Tunstall, CEO de 'Haier Europa', afirmó que ampliar este acuerdo "es un paso natural" para la compañía. "El tenis encarna la precisión, el rendimiento y la emoción, los mismos principios que guían nuestras soluciones premium para el hogar", remarcó.