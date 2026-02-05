EpData.- (Infografía) Alcaraz y la fiabilidad de los más grandes en los 'Grand Slam'

Infografía con datos sobre Carlos Alcaraz. El tenista español ha logrado 91 victorias en 104 partidos (88%), siete títulos de Grand Slam (1 Australia Open, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open), con un 40% de finales ganadas y 13-1 en quintos sets. - Europa Press
