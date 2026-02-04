Publicado 04/02/2026 10:11

EpData.- (Infografía) Carlos Alcaraz completa un 'Career Slam' histórico

Infografía con datos sobre Carlos Alcaraz tras ganar el Abierto de Australia el 1 de febrero de 2025. El murciano ha completado un “Career Slam” histórico al ganar los cuatro torneos de Grand Slam, convirtiéndose en el tenista más joven en lograrlo con 22
MADRID 4 Feb. (EPDATA) -

Esta infografía acompaña a la noticia titulada: Alcaraz y los retos después de completar el 'Career Slam'

https://fotos.europapress.es/infografias/f7261240

