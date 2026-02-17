El tenis español presentará su nueva era el próximo 5 de marzo

Archivo - Miguel Diaz, President of RFET, attends during the Desayunos Deportivos Europa Press “Feliciano Lopez” celebrated at Hotel Eurostars Madrid Tower on November 4, 2024, in Madrid, Spain. - DANTO PRESS / Oscar J. Barroso - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Tenis (RFET) presentará el próximo jueves 5 de marzo una nueva etapa para construir el tenis español del futuro, en un acto que tendrá lugar en el Club Internacional de Tenis de Madrid, en Majadahonda.

En el acto, estarán presentes los seleccionadores nacionales David Ferrer y Carla Suárez, que acompañarán al presidente de la RFET, Miguel Díaz Román, en una vistosa puesta de largo que contará con algunas sorpresas.