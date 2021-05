Blanco: "Nadal ha dado tanto al deporte mundial que no me imagino los Juegos sin él"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se ha hecho eco de la "reflexión" de Rafa Nadal, que ha puesto en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ha subrayado que no se imagina su ausencia el próximo verano en la capital japonesa.

"A Rafa siempre hay que escucharle y apoyarle, es el mayor emblema del deporte español. Intentaré hablar con él después de la reflexión que ha hecho. Ha dado tanto al deporte mundial que no me imagino los Juegos sin Rafa. Si toma la decisión de no ir por razones personales le apoyaremos, pero espero que forme parte de nuestra expedición a Tokio", confió Blanco en la sede del COE.

Este martes, Nadal dejó en el aire su participación en los próximos Juegos Olímpicos explicando que, desde que estalló la pandemia, todas las decisiones se toman "más a corto plazo que a largo plazo".

"Los Juegos siempre han sido una súper prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy claro que los Juegos siempre están en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes. La realidad es que llevamos casi un año y medio de pandemia y yo lo único que digo es que ahora las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo", avisó ante la prensa en Roma.

El balear explicó que, además de la pandemia, su edad también influye en esta incertidumbre. "A día de hoy, yo mis calendarios no los hago con seis meses de antelación, los hago con semanas y depende de cómo evolucionan las cosas, y también que tengo casi 35 años, tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exigen en cada momento", indicó.

Nadal, que cumplirá 35 años el próximo 3 de junio, cuenta en su haber con dos medalla de oro olímpicas, el individual en Pekín'08 y en la modalidad de dobles con Marc López en Río'16. Además, fue el abanderado de la delegación española en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río.