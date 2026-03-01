37 ACOSTA Pedro (spa), Red Bull KTM Factory Racing, KTM RC16, action during the 2026 MotoGP PT Grand Prix of Thailand on the Chang International Circuit from February 27th, to March 1st, in Buriram, Thailand - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Pedro Acosta (KTM), primer líder del curso, y Raúl Fernández (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) no pudo puntuar tras sufrir un pinchazo a cuatro cinco para el final, cuando marchaba cuarto.

Bezzecchi, 'poleman' del sábado pero que no logró acabar la carrera al esprint en el Circuito de Chang, en Buriram, por una caída, pudo esta vez dominar con mano firme y sin oposición para sellar el primer triunfo en domingo del curso y convertirse en el primer piloto de Aprilia en lograr tres victorias consecutivas, contando los dos últimos Gran Premios de 2025.

Mientras, Pedro Acosta, que partía sexto y que el sábado se alzó con la victoria, consiguió escalar hasta el segundo lugar, adelantando a Raúl Fernández, que finalmente finalizó en tercera posición, a falta de cuatro giros. Tras 88 Grandes Premios seguidos, Ducati se quedó fuera del podio.

La cruz de la jornada la vivió el vigente campeón del mundo. Tras salir segundo y ser superado por algunos de sus rivales, rodaba cuarto en busca del tercer cajón cuando un pinchazo en el neumático trasero a solo cinco vueltas de la bandera a cuadros acabó con todas sus esperanzas. Poco después, Alex Márquez (Ducati) se caía y dejaba a los dos hermanos fuera de carrera, a la vez que Joan Mir (Honda) también se veía obligado a abandonar por problemas en su moto.

Con estos resultados, el murciano se sitúa al frente de la clasificación de pilotos con 32 puntos, por los 25 de Bezzecchi, mientras que Raúl Fernández es tercero con 23. El campeón del mundo de 2024, Jorge Martín (Aprilia), cuarto este domingo, ocupa también la cuarta plaza de la general provisional con 18 unidades.

Una vez apagados los semáforos en Buriram, Bezzecchi estableció un ritmo endiablado que le permitió distanciarse pronto de sus perseguidores, mientras Raúl Fernández le ganaba la partida a Marc Márquez para situarse segundo. Martín, cuarto, amenazaba al '93', y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), Acosta y Alex Márquez completaban el 'Top 7'.

Solo unas vueltas después, Martín adelantaba al de Cervera, también superado en la vuelta 5 por Acosta; el vigente campeón del mundo sorprendió posteriormente con un doble adelantamiento, pero el de Mazarrón le devolvió el golpe. Superado el ecuador de la carrera, Acosta se desmarcó de sus dos rivales para lanzase a por Fernández.

También parecía reengancharse a esa lucha Marc, cuarto, pero todo se acabó con un inoportuno pinchazo de la rueda trasera a cinco vueltas del final. Solo un giro más tarde, su hermano Alex también se despidió de la prueba al irse al suelo. Por delante, Acosta aventajó a Fernández para alcanzar el segundo lugar y reforzar su liderato.

Tras las posiciones de podio, Martín logró terminar cuarto, y Alex Rins (Yamaha), decimoquinto, cerró la zona de puntos. Fuera de ella se quedó Maverick Viñales (KTM), decimosexto.

MANU GONZÁLEZ REINA EN MOTO2 CON DOBLE BANDERA ROJA

Mientras, el español Manu González (Kalex) se llevó una accidentada cita de Moto2 con doble bandera roja. En una carrera reducida a siete vueltas, el madrileño, primer líder de la cilindrada intermedia, realizó una defensa perfecta en los últimos metros para imponerse a dos compatriotas, Izan Guevara (Boscoscuro) y Dani Holgado (Kalex).

La prueba comenzó sin incidentes y con Guevara situándose al frente del pelotón, aunque un error en la segunda curva abrió la puerta para que le adelantasen tanto Holgado como el 'poleman' Senna Agius (Kalex). Sin embargo, todo se detuvo después de que en la cuarta vuelta se produjo un duro accidente que involucró al checo Filip Salac, Agius y al colombiano David Alonso, este último el más afectado tras recibir el impacto más fuerte.

Tras confirmarse que todos los pilotos estaban conscientes, los corredores volvieron a tomar la salida desde la posición en la que habían cruzado la línea de meta en la tercera vuelta, la última completa antes del incidente, con Holgado primero. Pero una nueva caída, esta vez del español Sergio García Dols (Kalex) y del 'rookie' italiano Luca Lunetta, que se quedaron tendidos sobre el asfalto de la curva 3, hizo ondear de nuevo la bandera roja.

El reinicio se convirtió en una minicarrera a siete vueltas, con Guevara poniéndose al mando por delante de Holgado y de 'Manugas'. Por detrás, Joe Roberts, José Antonio Rueda (Kalex) y Zonta Van Den Goorbergh se despedían de sus opciones al irse a la grava.

González consiguió adelantar a Holgado para ponerse a rueda de Guevara, al que adelantó a dos giros para la bandera a cuadros. Esta lucha permitió volver a engancharse al alicantino, pero el vigente subcampeón del mundo de Moto2 aguantó el acoso de sus adversarios para lograr el triunfo.

Por su parte, Iván Ortolá (Kalex) concluyó en cuarta posición, Alonso López (Kalex) lo hizo séptimo, justo por delante de Dani Muñoz (Kalex). Además, Arón Canet (Boscoscuro) fue undécimo; Alex Escrig (Forward), duodécimo; Alberto Ferrández (Boscoscuro), decimoquinto; y Jorge Navarro (Forward), decimoséptimo.

ALMANSA GANA Y LIDERA EN MOTO3

En Moto3, el español David Almansa (KTM), 'poleman' del sábado, aprovechó su posición de salida para asegurarse la primera victoria mundialista por tan solo tres milésimas sobre el también español Máximo Quiles (KTM), con el argentino Valentín Perrone completando un podio exclusivamente de KTM en Buriram.

Álvaro Carpe (KTM), que había arrancado segundo, tuvo que conformarse con el cuarto puesto, mientras que Adrián Fernández (Honda), Brian Uriarte (KTM), Joel Esteban (KTM) y David Muñoz (KTM) se metieron en el 'Top 10' al finalizar sexto, séptimo, noveno y décimo, respectivamente.

También acabó en la zona de puntos Adrián Cruces (KTM), que terminó en la decimotercera plaza, mientras que el otro español en liza, Jesús Ríos (Honda), fue decimoséptimo.