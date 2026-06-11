Murcia suscribe un convenio con la Fundación Carlos Alcaraz para proyectos de innovación educativa en el deporte

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Formación Profesional y la Fundación Carlos Alcaraz Garfia para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación en el ámbito del deporte, la actividad física y el movimiento, en centros educativos de la Región de Murcia.

La Fundación se encargará de promover actuaciones que utilicen el deporte, la actividad física y el movimiento como herramientas para favorecer el desarrollo en el alumnado de Educación Primaria, e incidirá en factores como la mejora del aprendizaje, la inclusión social, el fomento de hábitos de vida saludables, el fortalecimiento del bienestar emocional o la reducción de factores de vulnerabilidad social en niños, niñas y adolescentes.

Además, se recogerán los resultados de las medidas puestas en marcha y se evaluará el impacto conseguido en el proceso de aprendizaje, en los hábitos saludables, en el clima de convivencia escolar y en el rendimiento académico. Asimismo, se distribuirá material didáctico a los grupos participantes.

Por su parte, la Consejería seleccionará a los centros educativos que participarán en la investigación, facilitará las relaciones entre la Fundación y los centros educativos, coordinará y supervisará el desarrollo de las actividades, y recopilará y difundirá los resultados obtenidos a través de publicaciones, jornadas y congresos.

El convenio tendrá una duración de cuatro años, prorrogable hasta cuatro años adicionales.

La Fundación Carlos Alcaraz es una organización sin ánimo de lucro que nace con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la infancia en situación de dificultad. Sus líneas de intervención son deporte e inclusión, movimiento y salud y sensibilización social.

La entidad utiliza el deporte y la actividad física en el desarrollo infantil para la mejora de la salud física, psicológica y emocional. Trabaja en la mejora de los procesos de aprendizaje, la inclusión y la salud emocional y social, y pretende transformar y mejorar la vida de la infancia a través de la investigación, la innovación y la creatividad e impulsa el proyecto 'MyA: Movimiento y Aprendizaje' para incorporar estrategias motrices en procesos de aprendizaje para mejorar competencias como el cálculo y la lectoescritura.