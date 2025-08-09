Tenis.-Rafa Nadal y Mery Perelló ya son padres de su segundo hijo, Miquel

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal y su esposa Mery Perelló tuvieron el pasado jueves a su segundo hijo, si bien la pareja ha abandonado este sábado el Hospital Quirónsalud Palmaplanas junto a sus más allegados, según han informado varios medios de comunicación mallorquines.

A diferencia del nacimiento de su primogénito, Rafael, que fue más complejo para Mery Perelló, en esta ocasión la recuperación del parto ha sido más rápida y positiva, permitiendo un temprano regreso a casa. Durante su estancia hospitalaria, solo los familiares directos visitaron al recién nacido, en línea con la habitual privacidad del extenista.

El nuevo bebé ha sido nombrado Miquel como homenaje al padre de Mery Perelló, que en abril de 2023 falleció con 63 años tras una larga enfermedad. La elección de ese nombre muestra el cariño que le tenían, especialmente en esta etapa vital de un Rafa Nadal ya retirado del deporte profesional y que puede dedicarse plenamente a su familia.