Rafael Nadal destaca la labor de su fundación como manera de generar una "oportunidad de futuro" para los niños

Rafa Nadal atiende a los medios de comunicación a su llegada al photocall de los IV Premios Fundación Rafa Nadal, a 25 de marzo de 2026, en Marratxi, Mallorca, Islas Baleares (España). Unos galardones impulsados por la Fundación Rafa Nadal, en colaboració - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafael Nadal ha resaltado que el trabajo de la Fundación Rafa Nadal se centra en que los niños tengan cerca a profesionales que les ayuden a "creer en ellos" y que la educación les aporte "oportunidades de futuro".

De esta manera ha respondido el exdeportista en declaraciones a los medios antes de iniciar la IV Gala de Premios de la Fundación Rafa Nadal, que ha tenido lugar este miércoles en la finca de Son Verí.

Así, ha reivindicado que los resultados después de todos los años que lleva en marcha la fundación --nacida en 2010-- son "increíblemente positivos" y ha considerado que esta es una manera de "ayudar a mejorar la sociedad".

Consultado por si inestabilidad de la guerra en Oriente Próximo le afecta a la actividad de su fundación, ha respondido que no ya que el 90 por ciento de la actividad se hace en España, aunque ha reconocido que "la inestabilidad afecta a todos, de una manera u otra".

Nadal ha apuntado en la actualidad se vive en un "mundo difícil" y ha mostrado sus esperanzas porque "mejore de manera rápida", puesto que las guerras "no le gustan a nadie" por el sufrimiento de tanta gente implicada.