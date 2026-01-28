Schweppes, nuevo proveedor oficial del torneo de Roland Garros para los próximos tres años

Alianza Schweppes y Roland Garros - SCHWEPPES

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Suntory Beverage & Food Europe ha anunciado una alianza con el torneo de tenis de Roland Garros, por el que su marca icónica Schweppes, en los territorios propiedad de Suntory, se convierte en proveedor oficial de la cita gala durante los próximos tres años, según informa en un comunicado.

En concreto, este acuerdo es la colaboración más reciente entre las marcas icónicas de SBFE y eventos y marcas deportivas de carácter premium, entre los que se incluyen Orangina con el Tour de Francia, Lucozade con el Liverpool FC, así como con la selección nacional de fútbol de Inglaterra.

Roland Garros es uno de los cuatro torneos de tenis más prestigiosos del mundo y un evento de referencia en el calendario deportivo internacional, ya que es el único 'Grand Slam' del circuito que se juega sobre tierra batida.

La multinacional de bebidas ha señalado que la unión entre Schweppes, que ya cuenta con experiencia en el mundo del tenis al haber sido patrocinador del Mutua Madrid Open, y Roland Garros establece una asociación a largo plazo entre "dos nombres prestigiosos, unidos por una misma apreciación del legado, la precisión y la excelencia".

El director de marketing de Schweppes, Tanneguy Desmarest, ha valorado esta alianza. "Roland Garros es una celebración de la excelencia, la elegancia y los momentos atemporales - valores que conectan profundamente con Schweppes. Con esta colaboración, invitamos a los aficionados a saborear la experiencia y a abrazar el arte de tomarse su tiempo en Roland-Garros. Cada partido, cada sorbo, es una oportunidad para disfrutar de los placeres más refinados de la vida", ha indicado.

Por su parte, el consejero delegado de la FFT, Stéphane Morel, ha señalado que esta colaboración refleja el "compromiso compartido con la excelencia". "Nos permitirá enriquecer la experiencia de los espectadores con los refrescos distintivos e icónicos de Schweppes, reforzando así el espíritu único del torneo", ha subrayado.