Tenis.-Serena Williams estrena la raqueta Blade SW102 Autograph de Wilson

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista estadounidense Serena Williams, ex número uno mundial y ganadora de 23 'Grand Slam', presenta la nueva raqueta Blade SW102 Autograph desarrollada por la marca Wilson en colaboración con la menor de las hermanas Williams y que se pudo ver, por primera vez, en el Open de Australia con un prototipo oscuro.

La seña característica de la raqueta de tenis SW102 es su cabeza más pequeña, 102 pulgadas cuadradas en vez de las 104 pulgadas cuadradas de la anterior raqueta Blade SW104 Autograph. El Wilson LABS, el centro de innovación de Wilson, ha estado casi un año trabajando con Serena Williams y probando prototipos para crear una raqueta que apoyara mejor la fuerza, que es su firma, y, a la vez, mejorara el control.

"Me encanta mi anterior raqueta de tenis Blade; ha sido una parte muy importante de mi juego, pero sé que necesitaba hacer ajustes. Una raqueta de tenis es algo muy sensible. Pedí a Wilson un mayor control y pregunté cómo este podría verse y, lo más importante, sentirse. Así que nos pusimos a trabajar. Me interesa mucho la tecnología y probar cosas nuevas. Y, aunque el proceso ha sido largo, al final hemos diseñado exactamente lo que necesito para jugar. He tenido esta raqueta en las manos casi todo este año y estoy muy cómoda con ella", comentó Williams.

Los aficionados pueden adquirir, por 270 euros, la raqueta Blade SW102 Autograph de Wilson desde el pasado 15 de septiembre.