Tenis.-Serena Williams mantendrá el jueves 23 de octubre un encuentro con el público en Oviedo

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La extenista estadounidense Serena Williams, ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, mantendrá el 23 de octubre a partir de las 18.00 horas un encuentro con el público en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Este acto, bajo el título 'Serena, legado y leyenda', estará moderado por la exregatista española Theresa Zabell y por el extenista profesional también español Feliciano López, actual director del Mutua Madrid Open, ya que ambos este año han sido miembros del jurado del premio ovetense.

Más de 2.000 personas acompañarán a la tenista en un acto al que asistirán, por invitación, participantes en la actividad 'La voz de Serena', del programa cultural para centros educativos 'Toma la palabra' e integrantes de clubes de tenis del Principado de Asturias; y público general, que podrá inscribirse en el encuentro a partir de las 10 horas del domingo 19 de octubre en la web de la Fundación.

Por otra parte, las muralistas María Peña Coto y Greta von Richthofen han creado en la Fábrica de Armas de La Vega dos obras que homenajean la figura de Serena Williams en su faceta de mujer afrodescendiente que ha roto estereotipos en el tenis profesional. Más allá de su extraordinaria carrera deportiva, se pretende destacar su compromiso con causas sociales.