Tenis.-Tenis - La ATP lanza un nuevo programa de prevención y respuesta ante abusos a los tenistas

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció este viernes el lanzamiento de un nuevo programa de seguridad, efectivo a partir de enero de 2026, que marca un importante paso adelante en el fortalecimiento de la seguridad y el bienestar en todos los torneos del ATP Tour y del ATP Challenger Tour, según indicó la asociación.

A través de una nota de prensa, la ATP indicó que esta iniciativa sigue el Informe Independiente de Seguridad de la asociación y refleja su compromiso a largo plazo "para elevar los estándares profesionales y asegurar protecciones consistentes en todo el deporte".

"Construido sobre principios de trauma-información y alineado con las mejores prácticas internacionales, el programa introduce un marco claro y global para prevenir y responder al abuso, incluyendo casos de acoso, intimidación, violencia doméstica y otras formas de mala conducta. Estructurado en torno a tres pilares fundamentales - Políticas y Procedimientos, Prevención y Respuesta - el Programa de Salvaguarda se aplicará en todos los torneos sancionados por la ATP en todo el mundo", apuntó la ATP

El CEO de la ATP, Eno Polo, explicó que "todos los tenistas que participan" en los eventos -desde los jugadores y sus equipos hasta el personal y los voluntarios- "merecen sentirse seguros, respetados y valorados". "Este programa contribuye a que esto sea una realidad. Al introducir protecciones claras contra los abusos, estamos reforzando la cultura del tenis y alineando nuestro deporte con las normas mundiales de gobernanza y atención", afirmó

Entre los elementos clave del programa de seguridad figuran políticas integrales de protección, incluido un código de conducta con disposiciones específicas sobre abusos, violencia doméstica, acoso y conducta inapropiada; entrenamiento para el personal de la ATP, jugadores, equipos de apoyo a jugadores y personal de torneos, a ser implementado a lo largo de 2026.

También cuenta con un Oficial de Protección Designado en cada torneo ATP Tour y Challenger Tour; así como canales de denuncia claros y accesibles, incluyendo opciones confidenciales y anónimas; y la supervisión independiente a través de un panel asesor de seguridad recientemente establecido, así como un proceso de apelación externo independiente.

"Queremos que todos los jugadores, miembros del personal y voluntarios se sientan seguros, apoyados y confiados en los procesos que estamos poniendo en marcha para protegerlos", advirtió el director de Protección de la ATP, Andrew Azzopardi.