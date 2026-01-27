Tenis/Australia.-AMP. Alcaraz rompe su techo en Australia y ya está en semifinales

27 January 2026, Australia, Melbourne: Spain's Carlos Alcaraz in action against Australia's Alex de Minaur during their men's singles quarter final tennis match on day 10 of the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. Photo: Joel Carrett/AAP - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este martes, por primera vez en su carrera, en las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras ganar de manera convincente al australiano Alex De Miñaur en tres sets, en un duelo de cuartos de final en el que fue de menos a más a más en su juego (7-5, 6-2, 6-1) en dos horas y 15 minutos de partido.

Ha tenido que esperar a su quinta participación en el Abierto de Australia para colarse entre los cuatro mejores tenistas del torneo. Pero en 2026, por primera vez en su carrera, Carlos Alcaraz disputará unas semifinales en Melbourne, un partido por una plaza en la final que disputará el próximo viernes ante su verdugo en 2024, Alexander Zverev, que se deshizo en cuatro sets del estadounidense Learner Tien (6-3, (5)6-7, 6-1, 7-6(3)).

El número uno del mundo brilló ante un combativo De Miñaur que, pese a su altísimo nivel, sobre todo en el primer set, no pudo sumar ningún set en el partido. De hecho, por segundo Grand Slam consecutivo, Alcaraz alcanza la ronda de semifinales sin ceder ningún set en contra, un dato que habla de la solidez y regularidad que está encontrando el murciano en su tenis, así como de su nivel mental.

Ante De Miñaur, suplió los bajos porcentajes con el primer saque (58%) con un nivel sobresaliente al resto, con el que consiguió hasta siete juegos y sólo en cinco de los 13 juegos de saque de su rival no tuvo opciones de 'break'. Eso sí, de cara al duelo de semifinales ante Zverev, deberá subir su porcentaje de primeros saques y bajar el número de errores no forzados, que ascendió hasta 32 en el duelo.

Un partido que arrancaría con un Alcaraz excelso desde el fondo de pista y con su saque, lo que le permitió tomar ventaja de un 'break' y colocar el 3-0 en el marcador. Sin embargo, la respuesta de De Miñaur sería notable, devolviendo la rotura al murciano e igualando el partido (3-3). Estaba cambiando el partido con un Alcaraz más fallón y con el australiano mucho más agresivo con sus golpes.

Y cuando parecía que el set estaba virando hacia el lado del australiano, el mejor Alcaraz volvería a aparecer. Primero, daría la vuelta a un servicio que se complicó con un 0-30, después, rompería por segunda vez en el encuentro el saque de De Miñaur, pero cuando se disponía a cerrar el set con su saque, el 'aussie' volvería a quebrar el saque a un Alcaraz que apenas puso primeros en juego.

Así, la primera manga volvería a igualarse (5-5). Y, de nuevo, la solidez de Alcaraz sería determinante para que el murciano se adjudicara la primera manga por 7-5 aprovechando su cuarto punto de set. Un primer parcial dominado por los restos y la falta de consistencia con los primeros saques, con ambos jugadores en torno al 50%. Además, debía mejorar el murciano el balance de ganadores/errores no forzados, en menos seis hasta entonces.

Y como pasara en el primer set, el segundo volvería a arrancarlo el de El Palmar con una ventaja de 3-0 e incluso bola de 4-0, pero De Miñaur, que volvía a subir su nivel, se lo negaría. Lo que sí conseguiría Alcaraz esta vez es mantener la ventaja con un saque había subido ligeramente en porcentaje de primeros, pero sobre todo en puntos ganados con ese primer servicio (71%). Así, y de nuevo al resto, Alcaraz pondría la directa a por el partido cerrando el set por 6-2.

El segundo parcial dio tranquilidad a Alcaraz y afectó mentalmente a un Alex De Miñaur, lo que dio alas al murciano en los primeros juegos del tercer set, volviendo a colocarse con 3-0. Una ventaja que sería definitiva, incluso ampliándose con otra rotura, para cerrar por primera vez en su carrera el pase a las semifinales del Abierto de Australia. Así, el número uno del mundo pondría fin al encuentro con un contundente 6-1 tras dos horas y cuarto de juego.

Ahora, su rival en semifinales será el Alexander Zverev. El alemán está firmando una gran participación en el primer grande del año, en el que fue finalista en la pasada edición. Y en su partido de cuartos de final superó a una de las revelaciones del torneo, el joven estadounidense Learner Tien, que alargó el duelo hasta los cuatro sets.

Pese a ello, el alemán, que estuvo excelso con su saque --24 puntos directos y ninguna rotura en contra--, sólo fue superado por su rival en el 'tie break' del segundo set. Así, cerraría el pase a la décima semifinal de Grand Slam de su carrera por un marcador de 6-3/(5)6-7/6-1/7-6(3).

En clave semifinal, será la decimotercera vez que Alcaraz y Zverev se vean las caras. Hasta el momento el balance se encuentra igualado a seis victorias para cada uno, aunque la última vez que se encontraron en tierras australianas la victoria sería para el alemán en los cuartos de final de 2024. Eso sí, tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ellos han caído del lado del español, el último en la semifinal de Cincinnati 2025.