Archivo - Martín de la Puente en Wimbledon - RFET - Archivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El tenista español Martín de la Puente se clasificó este viernes de forma brillante para la final del cuadro de tenis en silla del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de batir por un doble 6-4 al británico Alfie Hewett, primer cabeza de serie del torneo y actual campeón, mientras que su compatriota Dani Caverzaschi no pudo coronarse ganador en dobles.

El jugador gallego, tercer favorito en Melbourne y actual número tres del mundo, hizo historia en este 'grande' al alcanzar su primera final, la segunda de su carrera a nivel individual tras la perdida en la hierba de Wimbledon en el año 2024 precisamente ante Hewett, un rival que se le había dado especialmente mal en su carrera.

Y es que el de Vigo afrontaba este partido con un balance 29-2 en su contra frente al laureado tenista británico, que además le había batido en los dos torneos de preparación para este Abierto de Australia de forma clara, en dos mangas y apenas cediendo seis juegos. Sin embargo, De la Puente fue capaz de cambiar la historia con un gran partido, coronado con 28 golpes ganadores.

El español empezó bien la semifinal y con un 'break' rápido cogió la primera ventaja, pero su rival replicó con tres juegos seguidos. El gallego supo aguantar y aunque no aprovechó una nueva rotura, sí lo hizo con una tercera para llevarse el primer set.

En el segundo parcial, el vigués repitió inicio, pero esta vez logró mantener su rotura de ventaja, no demasiado porque Hewett igualó. Ambos volvieron a intercambiar 'breaks', pero De la Puente dio el golpe final con 4-4. Levantó al resto un 40-0 y luego sentenció por fin con su servicio el pase a la final.

Ahí se medirá con el japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo y que derrotó al argentino Gustavo Fernández por 6-1, 7-6(2). El gallego tampoco tiene un balance demasiado bueno con el asiático (15-2), campeón en Melbourne en 2024 y al que no derrota desde las semifinales de Wimbledon de ese mismo año.

Por otro lado, el madrileño Dani Caverzaschi no pudo coronarse campeón del 'grande' oceánico en el cuadro de dobles junto al neerlandés Ruben Spaargaren, al caer de forma claro en la final por 6-2, 6-1 ante Tokito Oda y Gustavo Fernández.