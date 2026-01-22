Tenis/Australia.- AMP. Paula Badosa, Jaume Munar y Rafa Jódar se despiden del Abierto de Australia en segunda ronda

Archivo - Paula Badosa - ÁLVARO DÍAZ/RFET - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa cayó eliminada este jueves del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras caer en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekhmeteva en dos sets (6-4, 6-4), mientras que en el cuadro masculino se despidieron Jaume Munar, ante un sólido Casper Ruud (6-3, 7-5, 6-4), y el joven Rafa Jódar, que cedió ante el checo Jakub Mensik (6-2, 6-4, 6-4).

Paula Badosa no podrá igualar las semifinales logradas hace un año en Melbourne. La gironí, que no ha encontrado continuidad en su juego a causa de los problemas físicos desde el mediados de la temporada pasada, ha acusado la falta de ritmo en la segunda ronda del Abierto de Australia, en la que ha sido superada por la rusa Selekhmeteva, número 101 del ranking WTA.

La catalana estuvo lastrada en el partido por sus problemas en el saque --sólo 55% de primeros saques-- y la falta de solidez desde el fondo de pista, que la llevó a cometer hasta 36 errores no forzados. Además, la rusa, que tampoco estuvo brillante, con números muy parecidos a los de la española, aprovechó la confianza de ir en todo momento en los sets por delante en el marcador.

Un partido que ya arrancó con muchos problemas para Badosa, que vio como en apenas 17 minutos el marcador era de 4-0 en contra y dos 'break' abajo. Sin embargo, la gironí sería capaz de reaccionar, sumando sus primeros juegos al saque y devolviendo las dos roturas para igualar a cuatro juegos el tanteo. Pero cuando todo hacía presagiar la confirmación de la remontada, un nuevo 'break' dio alas a Selekhmeteva para, no sin salvar dos bolas de rotura, cerrar la primera manga (6-4).

Un desenlace cruel para Badosa que le afectaría en el arranque del segundo parcial. Pese a adjudicarse su primer saque, la rusa aprovecharía su momento en el partido para sumar un parcial de 4-1 a su favor y colocar, de nuevo, distancia de dos 'break' a su favor. Y así, pese a que la española se aferraría al partido con un juego al resto y salvando un punto de partido, la victoria acabaría cayendo del lado de la rusa (6-4).

MUNAR Y JÓDAR SE DESPIDEN, SINNER Y DJOKOVIC SIGUEN FIRMES

Por su parte, los dos españoles que entraron en liza en la jornada matutina de Melbourne, Jaume Munar y Ráfa Jodar, vieron terminada su andadura en el 'grande' australiano ante dos cabezas de serie como el noruego Casper Ruud (12) y el checo Jakub Mensik (16).

El tenista balear, que ya había sufrido para superar su estreno, no tuvo demasiadas opciones ante un Ruud, que sigue pendiente de que su mujer dé a luz para continuar o no en el torneo y que se impuso con solvencia y trabajo por 6-3, 7-5, 6-4 pese a los esfuerzos del español que peleó durante más de dos horas.

Sin embargo, el noruego estuvo a un gran nivel y apenas ofreció resquicios, sobre todo con su servicio, con el que únicamente concedió dos bolas de 'break', ambas en el tercer parcial y cuando ya había roto el saque de un Munar que tuvo sus mejores opciones en el segundo set.

Ruud, muy seguro cuando conectó primeros, se llevó la primera manga gracias a un quiebre en el cuarto juego y después de haber salvado con trabajo su anterior saque. Después, necesitó seis bolas de set, cuatro con su servicio para cerrarla, una igualdad que se mantuvo en el segundo parcial donde Munar elevó su nivel.

El español fue más seguro con su saque y eso le permitió tener opciones, aunque su rival apretó en el tramo final y le obligó a buenos golpes para agarrarse a la pista. Sin embargo, cuando buscaba asegurarse el 'tie-break', el nórdico acabó con su resistencia y luego finiquitó el parcial. En el tercero, una tempranera rotura le bastó para acabar con la andadura del balear.

Finalmente, el joven Rafa Jódar puso fin a su aventura en Oceanía en la segunda ronda. El madrileño, que venía de ganar en primera ronda en su debut como profesional en su primer 'Grand Slam', no pudo ante el cabeza de serie número 16 del cuadro, Jakub Mensik (6-2, 6-4, 6-4), aunque se despide del torneo con buenas sensaciones.

El checo demostró por qué, a día de hoy, es un tenista con mucha más experiencia en el circuito profesional y está establecido en la élite. Además, se apoyó en un gran día con su saque --61% de primeros saques y nueve saques directos-- para cimentar sobre él la victoria. A lo que se sumó que Jódar estuvo más errático que en la primera ronda ante el japonés Rei Sakamoto --28 ganadores por 35 errores no forzados--.

Un partido que comenzó con un Mensik arrollador, sumando los primeros cuatro juegos para colocar dos 'break' de ventaja que ya no cedería. Así, pese a que Jódar conseguiría sacar adelante sus últimos dos turnos de saque, el set caería del lado checo por 6-2. Un resultado que obligaba a reaccionar a Jódar, pero de nuevo, la solidez de su rival con el servicio le privó de tomar ventaja en la segunda manga, que acabó decantándose se de nuevo en favor de Mensik por un solitario 'break' en el séptimo juego (6-4).

Y con 2-0 en contra, poco que perder y mucho que ganar, Jódar desplegaría su mejor tenis en el tercer set. Ahí, por primera vez en el encuentro, sería capaz de quebrar en dos ocasiones el saque del checo, aunque ambos juegos fueron respondidos con un 'contra break', lo que hizo que se llegara igualado al tramo final del parcial (4-4). Ahí, la experiencia de Mensik volvió a ser determinante para que cerrara el duelo con dos juegos seguidos (6-4).

Además, en cuanto a los favoritos, el defensor del título y campeón los dos últimos años, el italiano Jannik Sinner, superó sin problemas su segunda ronda ante el australiano James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2), mientras que el serbio Novak Djokovic también pasó sin dificultades ante el italiano Francesco Maestrelli, al que batió por 6-3, 6-2, 6-2. En el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek y la actual campeona, la estadounidense Madison Keys, avanzaron ante la checa Marie Bouzkova (6-2, 6-3) y la también estadounidense Ashlyn Krueger (6-1, 7-5), respectivamente.