AMP. Bucsa no puede con Putintseva y el dobles decidirá el ganador del España - Kazajistán de la BJKC

Archivo - Jessica Bouzas of Spain plays against Diana Shnaider of Rusia during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 23, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa ha caído en el segundo punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup, que se disputa en la ciudad china de Shenzhen, ante la kazaja Yulia Putintseva (6-2, 3-6, 6-1), por lo que el equipo que pasa a la semifinal del torneo se decidirá en el decisivo dobles.

El equipo español se llevó el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup frente a Kazajistán (1-0) después de que Jessica Bouzas se haya impuesto por la vía rápida y con autoridad a la kazaja Sonja Zhiyenbayeva (6-2, 6-2) en poco más de una hora de partido.

Bouzas se mostró muy superior a su rival desde el arranque de partido y puso por delante a España en los cuartos de final de la BJKC. Y es que, en un importantísimo duelo entre las número dos de España y Kazajistán, la gallega exhibió un altísimo nivel de tenis que le llevó al triunfo. Especialmente estuvo brillante con su saque, con el no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' en contra, cediendo apenas cinco puntos con sus primeros.

El partido comenzó con una Bouzas dominante, que logró romper el saque de su rival en el primer juego. Un 'break' que consolidaría y que sería el primero de los dos que conseguiría en el primer parcial, ya que en el tercer turno de saque de Zhiyenbayeva volvería a ganar el juego al resto. Así, acabaría cerrando el parcial, después de desaprovechar hasta tres pelotas de set en el juego anterior, por 6-2.

Y si el primer set fue cómodo para Bouzas, el segundo sería casi idéntico. La gallega acabó con cualquier atisbo de reacción de la kazaja con dos roturas en los primeros tres turnos de saque de su rival. Así, y tras cinco juegos consecutivos, se colocaría con un 5-1 favorable en el marcador del segundo parcial. Un set que acabaría cerrando con su saque dos juegos después (6-2).

Sin embargo, en el segundo punto de la eliminatoria, Cristina Bucsa no pudo cerrar el triunfo para España. La tenista cántabra cayó en tres sets ante la número uno kazaja, Yulia Putintseva, en un duelo en el que Bucsa solo pudo ser superior a su rival en el segundo set. Los errores en momentos claves de sus saque acabaron con las opciones de la española, que no pudo contener el juego ofensivo de su rival.

El partido arrancó con las dos tenistas defendiendo sus primeros turnos de saque, pero en el tercer juego del encuentro, Bucsa cometería un error en una bola franca con 30-40 en contra, cediendo su primer 'break' en contra del partido. Sería el primero de los dos que conseguiría Putintseva en una primera manga en la que se llevó la victoria de manera contundente (6-2).

La reacción de Bucsa llegaría en el segundo set. La española recuperó la solidez en su juego y poco a poco fue minando la moral de una desquiciada por momentos Putintseva. Así, y tras recuperar el 'break' de ventaja en el marcador justo después de ceder su primera rotura en la segunda manga (5-3), la cántabra cerraría el set en su tercera oportunidad (6-3), mandando el partido al tercer parcial.

Ahí, la kazaja recuperó su mejor cara y pasó por encima de Bucsa. Tras mantener ambas su primer turno de saque, Putintseva endosó un parcial de 5-0 a su favor para cerrar el partido (6-1) e igualar la eliminatoria a un set.

Ahora, España y Kazajistán se jugarán el pase a las semifinales de la Billie Jean King Cup en el duelo de dobles que, si no hay cambios de última hora, enfrentará a la propia Cristina Bucsa y Sara Sorribes frente a Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva.