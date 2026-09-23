Archivo - Sara Sorribes Tormo of Spain and Cristina Bucsa of Spain gesture against Karolina Muchova of Czechia and Linda Noskova of Czechia during Women's Doubles Bronze Medal Match on Court Philippe-Chatrier at Roland-Garros Stadium during the Paris 2024 - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Billie Jean King, capitaneado por Carla Suárez, se ha clasificado para las semifinales de las Finales de la Billie Jean King Cup, que se disputa en la ciudad china de Shenzhen y condiciones indoor, tras imponerse a Kazajistán en los cuartos de final en el decisivo dobles (2-1), antes Jessica Bouzas había adelantado al equipo español y Yulia Putintseva igualado la eliminatoria tras derrotar a Cristina Bucsa.

Por primera desde 2008, España disputará las semifinales de la Billie Jean King Cup, antigua Copa Federación. Un hito que ha conseguido después de imponerse en la ronda de cuartos de final a Kazajistán, en una eliminatoria en la que el punto definitivo lo dio el dobles formado por Sara Sorribes y Cristina Bucsa. Ambas se impusieron en dos sets a las kazajas Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva (6-2, 7-5). Ahora buscarán el pase a la final ante la República Checa.

Una jornada que comenzó con equipo español llevándose el primer punto de la eliminatoria. En el duelo de números dos de ambos conjuntos Jessica Bouzas venció por la vía rápida y con autoridad a la kazaja Sonja Zhiyenbayeva (6-2, 6-2) en poco más de una hora de partido.

Bouzas se mostró muy superior a su rival estando especialmente brillante con su saque, con el no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' en contra, cediendo apenas cinco puntos con sus primeros. El partido comenzó con una Bouzas dominante, que logró romper el saque de su rival en el primer juego. Un 'break' que consolidaría y que sería el primero de los dos que conseguiría en el primer parcial, que se adjudicaría por 6-2.

Y si el primer set fue cómodo para Bouzas, el segundo sería casi idéntico. La gallega acabó con cualquier atisbo de reacción de la kazaja con dos roturas en los primeros tres turnos de saque de su rival. Así, y tras cinco juegos consecutivos, se colocaría con un 5-1 favorable en el marcador del segundo parcial. Un set que acabaría cerrando con su saque dos juegos después (6-2).

Sin embargo, en el segundo punto de la eliminatoria, Cristina Bucsa no pudo cerrar el triunfo para España. La tenista cántabra cayó en tres sets ante la número uno kazaja, Yulia Putintseva, (6-2, 3-6, 6-1) en un duelo en el que Bucsa solo pudo ser superior a su rival en el segundo set. Los errores en momentos claves de sus saque acabaron con las opciones de la española, que no pudo contener el juego ofensivo de su rival.

El partido arrancó con las dos tenistas defendiendo sus primeros turnos de saque, pero en el tercer juego del encuentro, Bucsa cometería un error en una bola franca con 30-40 en contra, cediendo su primer 'break' en contra del partido. Sería el primero de los dos que conseguiría Putintseva en una primera manga en la que se llevó la victoria de manera contundente (6-2).

La reacción de Bucsa llegaría en el segundo set. La española recuperó la solidez en su juego y poco a poco fue minando la moral de una desquiciada por momentos Putintseva. Así, y tras recuperar el 'break' de ventaja en el marcador justo después de ceder su primera rotura en la segunda manga (5-3), la cántabra cerraría el set en su tercera oportunidad (6-3), mandando el partido al tercer parcial.

Ahí, la kazaja recuperó su mejor cara y pasó por encima de Bucsa. Tras mantener ambas su primer turno de saque, Putintseva endosó un parcial de 5-0 a su favor para cerrar el partido (6-1) e igualar la eliminatoria a un set.

Y en el decisivo dobles, que midió, como estaba previsto a la dupla formada por Cristina Bucsa y Sara Sorribes frente a Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva, el triunfo sería para España (6-2, 7-5). Las pupilas de Carla Suárez, medallistas de bronce en París 2024, cumplieron con su favoritismo y se impusieron en dos sets en un partido que tuvo su momento álgido en el segundo parcial.

Antes, en el primer set, la dupla española arrancó marcando territorio con tres juegos consecutivos, uno al resto. Una ventaja que aumentaría con otro 'break en el sexto juego del partido (5-1), aunque Sara Sorribes cedería su saque en el siguiente juego. Un intento de reacción de las kazajas que sería sofocado al instante con una nueva rotura de las españolas en el siguiente juego para cerrar la manga (6-2).

Pero las kazajas venderían cara su derrota y darían un paso adelante en la segunda manga. La pareja española comenzó a sufrir mucho en los turnos de saque de Sara Sorribes. La valenciana cedió el primer juego del segundo set, pero reaccionarían en el cuarto juego quebrando el saque de las kazajas para igualar la manga.

A partir de ahí, la igualdad se mantuvo aunque con bastante sufrimiento cada vez Sorribes sacaba, teniendo que levantar 12 bolas de rotura en contra antes de colocarse con 6-5 en el marcador. Ahí, restando para conseguir el pase a las semifinales, y después de desaprovechar tres puntos de partido, Bucsa y Sorribes consiguieron el triunfo para el equipo español.

Ahora, en semifinales se medirán a la República Checa, que se impuso 2-0 en su eliminatoria de cuartos de final ante Gran Bretaña, gracias a las victoria de Marie Bouzkova y Linda Noskova.