Tenis/BJKC.- AMP.- España se clasifica para las Finales de la BJKC

Kaitlin Quevedo con España en la eliminatoria de Billie Jean King Cup ante Eslovenia - ÁLVARO DÍAZ/RFET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Billie Jean King Cup se ha clasificado para las Finales de la competición, que se celebran en septiembre en Shenzhen (China), después de que Kaitlin Quevedo, con una victoria ante Veronika Erjavec (7-6(4), 6-2), y la pareja formada por Sara Sorribes y Aliona Bolsova, en el dobles frente a la propia Erjavec y Nika Radisic (6-4, 6-3), sentenciasen este sábado la eliminatoria clasificatoria frente a Eslovenia (3-1).

En el segundo día de competición en Portoroz, en la costa del Mar Adriático, el equipo capitaneado por Carla Suárez, sin referencias como Cristina Bucsa, Jéssica Bouzas y Paula Badosa, se encargó de deshacer el empate con el que concluyó el viernes (1-1). Primero la dupla entre la castellonense y la catalana y después la canaria firmaron dos triunfos vitales para clasificar a las españolas para la lucha por el título, que se desarrollará en la localidad china del 16 al 21 de septiembre.

En el primer duelo del sábado, la dupla española consiguió adelantarse 2-0 en un primer parcial en el que las locales respondieron con un 'contrabreak'. De hecho, las eslovenas volvieron a romper el saque de sus rivales para situarse 4-3 arriba, pero la castellonense y la catalana reaccionaron ganando los tres últimos puntos.

Ya en la segunda manga, se repusieron a un 2-0 en contra y sacaron rentabilidad a las bolas de 'break' de las que dispusieron en el parcial; ganaron las dos únicas que tuvieron en el cuarto y en el octavo juegos, y sellaron su victoria tras una hora y 39 minutos de lucha.

Posteriormente, Kaitlin Quevedo, número 127 del mundo y que ya había puesto el 1-0 para España el viernes, se encargó de cerrar la eliminatoria en su duelo ante la número uno eslovena, Erjavec, única jugadora entre todas las participantes dentro del 'Top 100' del ranking WTA (99).

Eso sí, la canaria tuvo que reaccionar después de un adverso 4-1 nada más comenzar el partido y remontó el 5-2 de Erjavec. De hecho, tuvo incluso un punto de set con 6-5, aunque finalmente tuvo que esperar al 'tie-break' para llevarse la manga.

Rompió para el 2-1 en el inicio del segundo parcial, y aunque la eslovena le contestó con un 'contrabreak' ganó cuatro juegos seguidos para cerrar el duelo, en una hora y 53 minutos, y la eliminatoria, que clasifica a España para Shenzhen.

España y Eslovenia cerraron la jornada del viernes con empate (1-1) después de que Quevedo debutase en la competición con un triunfo ante Zidansek, que tuvo que retirarse por una lesión de tobillo (4-6, 6-2 y retirada), y de que la valenciana Leyre Romero no pudiese con Erjavec en el segundo encuentro (6-4, 6-3).