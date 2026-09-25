La tenista española Cristina Bucsa en su partido ante Linda Noskova. - ALVARO DIAZ/MMO

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Billie Jean King Cup, capitaneado por Carla Suárez, ha caído eliminado en las semifinales del torneo, que se disputa en la ciudad china de Shenzhen en condiciones indoor, tras caer por la vía rápida ante República Checa (2-0), en una eliminatoria en la que Linda Noskova y Karolina Pliskova se impusieron a Cristina Bucsa y Jessica Bouzas, respectivamente.

España no pudo regresar a la final de la Billie Jean King Cup, antigua Copa Federación, 18 años después. Un potentísimo equipo checo, que cuenta con las número 6 y 8 del ranking WTA, fue demasiado para las de Carla Suárez, que pese a la derrota se van de Shenzhen con el mejor resultado en el torneo desde 2008.

La finalista de Wimbledon 2021 y US Open 2016, Karolina Pliskova, fue la encargada de allanar el camino para que República Checa vuelva a una final de la BJKC por primera vez desde 2018. La de Louny se impuso en el primer punto de la eliminatoria a Jessica Bouzas, mientras que sería Noskova la que remataría el trabajo superando también en su partido de individuales a Cristina Bucsa.

En el primer punto, Jessica Bouzas no pudo con Muchova en el duelo entre las números 2 de España y República Checa. La checa, número 8 del ranking WTA, hizo valer su superioridad en la pista, aunque durante gran parte de la primera manga Bouzas tuvo la iniciativa en el marcador. Ya en el segundo parcial, Muchova fue mucho más sólida en su juego y acabó cerrando el partido apoyada en un alto nivel de saque.

El partido comenzó de manera esperanzadora para los intereses españoles, con Bouzas siendo la primera en quebrar el saque de su rival. Un 'break' que la colocaría 4-2 arriba, pero que no sería capaz de consolidar. Además, desaprovecharía otras tres bolas de rotura en el siguiente juego al resto, y lo que acabaría llegando sería el 'break' de la checa en el undécimo juego para, después, cerrar con su saque (7-5).

La dinámica con su saque era peligrosa para Bouzas, y se tornaría aun peor con un nuevo 'break' en contra en el primer juego del segundo set, aunque esta vez, respondería con un 'contra break'. Sin embargo, en el quinto juego, Muchova volvería a romper el servicio de la española para, esta vez, no ceder la delantera en el marcador y acabar llevándose el segundo parcial y el partido por 6-4.

Y en el segundo punto, con el equipo contra las cuerdas, Cristina Bucsa no pudo dar la sorpresa ante Linda Noskova. La cántabra vendió cara su derrota, sobre todo en un igualadísimo primer set que tuvo que decidirse en el 'tie break'. Pero el alto nivel de la número seis del ranking WTA dejó sin ningún tipo de opción a Bucsa en el segundo parcial, llevándose el partido en dos sets (7-6(5), 6-2).

Un segundo punto que empezó con ambas tenistas defendiendo con autoridad sus servicios, no concediendo ninguna opción al resto hasta el quinto juego. Ahí, Bucsa desaprovecharía hasta tres opciones de rotura, algo que pagaría concediendo el primer 'break' del partido en el siguiente juego. Eso sí, con Noskova sacando para ganar el set, Bucsa conseguiría su primer y único juego al resto del partido para, posteriormente, mandar el set al 'tie break'.

En la muerte súbita, Bucsa llevaría la iniciativa en el marcador hasta el ecuador, llegando al cambio de pista con 4-2 a su favor. Sin embargo, Noskova reaccionaría con un parcial de 5-1, que le permitió llevarse el 'tie break' (7-5) y el primer set. Y mucho más sencilla sería para la checa la segunda manga, en la que su fiabilidad con el saque --ningún 'break' en contra-- y dos roturas serían suficientes (6-2) para dar a República Checa el pase a la final de la BJKC.