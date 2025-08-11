Jéssica Bouzas alcanza los octavos en Cincinnati y se enfrentará a Sabalenka

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jéssica Bouzas ha avanzado a octavos de final del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000, después de superar este lunes a la estadounidense Taylor Townsend en dos sets (6-4, 6-1), y se enfrentará a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La gallega, que este lunes accedió a su mejor puesto histórico en el ranking WTA (42) y que llega a 'Cincy' tras alcanzar los cuartos de final en Montreal, se cobró su tercera víctima en el certamen de Ohio, donde ya eliminó a la veterana Venus Williams y a la canadiense Leylah Fernandez.

Bouzas necesitó una hora y 21 minutos para deshacerse de la tenista local, que solo aprovechó una de las seis bolas de 'break' de las que dispuso durante el encuentro. Consiguió romper el servicio de su rival en el tercer juego de la manga inaugural, y aunque esta respondió con un 'contrabreak', mantuvo la calma para firmar un nuevo quiebre en el séptimo juego, que a la postre le daría el triunfo en el parcial.

Ya en el segundo set, la de Vilagarcía de Arousa se adelantó 2-0 después de desbaratar hasta cuatro pelotas de rotura de Townsend con 1-0, y ganó los últimos cuatro juegos para acceder a la siguiente ronda, donde se medirá con la principal favorita del torneo, Sabalenka, que se tuvo que emplear a fondo para deshacerse de la británica Emma Raducanu (7-6(3), 4-6, 7-6(5)).