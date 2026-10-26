AMP. Alcaraz, Jódar, Davidovich, Pedro Martínez y Granollers, equipo español para las Finales de la Davis

Archivo - Carlos Alcaraz of Spain play doubles with Marcel Granollers against Wesley Koolhof and Botic Van de Zandschulp of Netherlands during the Davis Cup 2024 tennis match played between Spain and Netherlands at Martin Carpena Pavilion on November 19, - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers formarán la Selección Española Generali de Tenis que buscará el séptimo título de Copa Davis en la Final 8 de Bolonia (Italia), que se disputará del 24 al 29 de noviembre.

El capitán David Ferrer dio a conocer la lista de jugadores convocados este lunes en un acto celebrado en la sede en Madrid del Consejo Superior de Deportes (CSD), en el que ha estado acompañado por su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz Román; y la Chief Marketing & Customer Officer de Generali, María Babé.

Carlos Alcaraz volverá a ser el número uno del equipo español de Copa Davis por primera vez desde las Finales de 2024, en las que España cayó en los cuartos de final ante Países Bajos (2-1). La de Bolonia será su quinta aparición con España en la Davis, con la que tiene un balance de seis victorias y dos derrotas --Alexei Popyrin 2024 y Felix Auger-Aliassime 2022-- en individuales y una victoria y dos derrotas en dobles.

Por primera vez desde las Finales de 2019, en las que España levantó su último título, el equipo español tendrá a dos jugadores que están entre los 10 mejores del año. Y es que Rafa Jódar, noveno en la 'Race', será el número dos, en la que será su segunda experiencia en la Davis, después de debutar con victoria en la eliminatoria ante Chile ante Cristian Garín.

Y el número tres español, finalmente, será Alejandro Davidovich. El malagueño, amparado en un sobresaliente tramo final de temporada, ha sido la elección de David Ferrer, que ha dejado fuera a Dani Mérida. Supondrá su vuelta al equipo por primera vez desde la fase de grupos de 2023 disputada en Valencia. En aquella ocasión, Davidovich consiguió un triunfo sobre el coreano Seong-chan Hong y cayó ante el serbio Novak Djokovic.

Y también es potente el dobles que presenta David Ferrer. Estará liderado por el catalán Marcel Granollers, vigente campeón de Roland Garros y número seis del ranking, que ya fue clave en las Finales del año pasado, en la que junto a Pedro Martínez consiguió el punto decisivo en los duelos frente a República Checa y Alemania. Y, precisamente, el valenciano, que tiene un balance de 3-1 en dobles con España, apunta a ser su compañero.

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, subrayó que el tenis español "está en un momento dulce". "Fuera de España no dan crédito que con los presupuestos que manejamos tengamos a superjugadores. Cada año estamos ahí, y eso nos permite estar en máximos históricos en las escuelas de tenis. Tenemos un recambio importante, Carlos Alcaraz tienen 7 Gran Slam con 23 años, es nuestro viejecillo", añadió.

Díaz recalcó también que el año pasado les faltaron "los dos primeros jugadores" y estuvieron en la final. "Este año tenemos un equipo muy fuerte, uno de los favoritos. Tenemos equipo para ganarla y un magnífico capitán. Ojalá este año podamos conseguir la séptima Copa Davis para España", agregó.

Por su parte, Uribes destacó que el tenis representa "los valores" del deporte y que deben "insistir en ellos". "La Copa Davis tiene algo especial, quizás porque se ve el equipo más. Se ve el liderazgo del capitán, con todos los jugadores conectados. La Davis nos une entre generaciones. La RFET está haciendo un trabajo magnífico. Las cosas salen cuando todo funciona", expresó.

Por útlimo, la Chief Marketing & Customer Officer de Generali, María Babé, resaltó que este equipo liderado por Alcaraz "tiene todos los ingredientes para conseguir un hito histórico para el tenis español".