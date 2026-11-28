November 28, 2026, Bologna, Italia: Spain's Carlos Alcaraz celebrates during the singles match between Arthur Fery (Great Britain) and Carlos Alcaraz (Spain) on day five of the 2026 Davis Cup by Generali Final 8 at Bologna Fiere, Bologna, Italy - November - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

El murciano cierra las semifinales ante Gran Bretaña superando a Arthur Fery, después de que el madrileño venciese a Cameron Norrie

Los de David Ferrer buscarán la revancha ante Italia

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El murciano Carlos Alcaraz ha sellado el pase de España a la final de la Copa Davis, que se está disputando en Bolonia (Italia) en condiciones 'indoor', al conseguir este sábado el segundo punto de la eliminatoria de semifinales de la 'Final 8' ante Gran Bretaña al derrotar a Arthur Fery (6-2, 6-1), después de que el madrileño Rafa Jódar abriese la jornada venciendo a Cameron Norrie (6-2, 7-5), dos triunfos que permiten a España luchar por su séptima 'Ensaladera' ante Italia.

Bajo la cubierta del BolognaFiere Arena de la ciudad italiana, la 'Armada' dirigida por David Ferrer garantizó por la vía rápida, sin jugar el dobles, su segunda final consecutiva de la competición, donde volverá a enfrentarse a Italia, que buscará este domingo levantar el trofeo por cuarto año consecutivo.

Un billete que picó en apenas una hora y 13 minutos, en el segundo partido de la serie, el número tres del mundo, que se adelantó 5-1 en un set inaugural al aprovechar dos de las cinco oportunidades de rotura de las que gozó en ese tramo del encuentro. Aunque Fery, número 32 del ranking ATP, respondió con un 'contrabreak', Alcaraz no perdió la calma y cerró el parcial al resto.

Ya en la segunda manga, sin rastro de las molestias que le acompañaron en este final del año, la superioridad del de El Palmar siguió vigente. Un 3-0 de salida aventuraba una resolución rápida, aunque desperdició dos oportunidades de 'break' en el siguiente juego. Sin embargo, volvió a quebrar el servicio del británico y acabó con todo con un juego en blanco.

Antes, Rafa Jódar, que por primera vez tuvo que disputar el punto inicial en una eliminatoria de Copa Davis, se encargó de derrotar a Norrie. Empezó con fuerza en un primer set en el que se le vio especialmente cómodo frente al exnúmero ocho del mundo -ahora en el puesto 52 del ranking ATP-, llegando a todo desde el fondo de la pista.

En su segunda oportunidad, el madrileño rompió el saque de su rival para poner el 3-2. A continuación, confirmó la rotura y nuevamente volvió a quebrar el servicio del británico para cerrar la primera manga ganando cinco juegos consecutivos en 32 minutos, evidenciando la madurez y la solidez que ha exhibido durante todo el año.

El segundo set se presentaba esperanzador después de firmar otro 'break' en el arranque que le permitió situarse 3-1, pero Norrie aprovechó su único momento de debilidad. En su primera bola de quiebre de todo el partido, el británico equilibró la contienda (4-4).

Jódar trató de responder con un 'contrabreak', aunque su adversario anuló sus tres pelotas de rotura. Cuando todo parecía encaminado hacia el 'tie-break', consiguió romper de nuevo el saque de Norrie, a la segunda, y finalmente aprovechó su segundo 'match point' para poner el primer punto para la 'Armada'.

Ahora, España peleará por la séptima 'Ensaladera' (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) en su segunda final consecutiva, y lo hará ante el equipo anfitrión, que ha sido capaz de conquistar el título en las tres últimas ediciones (2023-25). En la final de 2025, los transalpinos se impusieron por 2-0.