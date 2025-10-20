MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers formarán la selección española de tenis que competirá del 19 al 23 de noviembre en la 'Final a 8' de la Copa Davis 2025 que se disputará en la ciudad italiana de Bolonia, según confirmó este lunes el capitán David Ferrer.

De este modo, el de Jávea podrá volver a contar con el número uno del mundo, inédito hasta ahora en esta competición este año después de no jugar la primera ronda previa ante Suiza y de darse de baja por molestias físicas para la segunda del mes pasado ante Dinamarca para la que había sido citado inicialmente.

Sin embargo, el de El Palmar venía precisamente de haber alcanzado el título en el Abierto de los Estados Unidos ante el italiano Jannik Sinner y prefirió renunciar a la eliminatoria en Marbella (Málaga) aduciendo "fatiga muscular y mental" tras las dos semanas intensas en Nueva York.

El actual número uno del mundo será el líder del equipo español en una competición por equipos donde no compite desde la 'Final a 8' del año pasado en Málaga y donde ha mostrado buena fiabilidad, con sólo una derrota en individuales hasta el momento, en 2022 ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, por entonces su 'bestia negra'.

Además, el ganador de seis 'Grand Slams' también ha sido asiduo en la modalidad de dobles con Marcel Granollers, la otra buena noticia para David Ferrer ya que regresa al equipo. El catalán, el mejor doblista que tiene seguramente España, tampoco pudo estar en la eliminatoria ante Dinamarca por la lesión producida en el tobillo durante el US Open que conquistó junto al argentino Horacio Zeballos.

El veterano tenista de 39 años apenas ha jugado desde ese último éxito salvo esta pasada semana en el torneo de Bruselas donde formó pareja precisamente con Pedro Martínez, con el que podría jugar en Bolonia, aunque únicamente jugaron tres juegos en su primer partido antes de retirarse.

Para el resto de la selección apenas hay sorpresas. El capitán no contará con el segundo mejor jugador por ranking, el malagueño Alejandro Davidovich, que también se dio de baja en el cruce ante Dinamara, y volverá a confiar tanto en Martínez, clave al sumar un punto vital al derrotar a Holger Rune, y Jaume Munar, los cuales también estuvieron en el primer 'Clasificatorio' en Suiza y que formaron el doble ganador en el CT Puente Romano.

Por su parte, el asturiano Pablo Carreño, que selló el decisivo 3-2 ante los daneses, y el tinerfeño Roberto Carballés, los dos jugadores que llamó el capitán para reemplazar a Alcaraz y Davidovich además de Munar, se quedan fuera esta vez.

España se medirá en la fase de cuartos de final ante Chequia y si consigue el pase a semifinales, allí le esperaría el ganador del duelo entre Argentina y Alemania. Por el otro lado del cuadro, la vigente campeona, Italia, ante Austria y Francia frente a Bélgica serán los duelos de cuartos de final.