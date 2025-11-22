Tenis/Davis.- AMP.- Carreño deja a España a una victoria de la final de la Davis

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El asturiano Pablo Carreño ha ofrecido a España el primer punto de la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia (Italia) en condiciones de pista dura 'indoor', ante Alemania (1-0) después de superar este sábado a Jan-Lennard Struff (6-4, 7-6(6)), lo que deja a los de David Ferrer a una sola victoria de colarse en la final de la competición.

El asturiano, número 89 del mundo, exhibió unos nervios de acero en el desempate del segundo set, donde se vio 6-1 abajo, y levantó el resultado para celebrar a lo grande el vital primer punto de la eliminatoria, antes de que Jaume Munar trate de cerrarla frente a Alexander Zverev.

En la pista transalpina, donde no está Carlos Alcaraz, el gijonés se repuso a un tempranero 'break' del germano, que consiguió romper su servicio en el tercer juego del set inaugural; respondió con dos roturas, en el cuarto y el décimo juegos, para adjudicarse el parcial.

Ya en la segunda manga, donde desperdició tres pelotas para cerrar el partido con 5-4, sufrió para levantar hasta cinco bolas de set de Struff en un 'tie-break' donde se vio 6-1 abajo; en su primera oportunidad, en medio del delirio de las decenas de españoles que presenciaron el partido en las gradas del recinto boloñés, cerró el duelo tras una hora y 46 minutos de lucha.

"Era muy importante este punto, aunque quisiera quitarme presión y decir que no lo era tanto. Ellos tienen a un jugador número uno muy bueno, que es el número tres del mundo, y por mucho que Jaume -Munar- esté jugando increíble y probablemente su mejor tenis, sabemos que va a ser muy complicado. Creemos en él, pero sabíamos que era muy importante irnos con este punto. Entré muy nervioso, me temblaban las piernas al sacar; me recuperé bien del 'break' y creo que incluso me ayudó un poco a quitarme esa presión", señaló Carreño tras el encuentro.

De esta manera, Jaume Munar tendrá la oportunidad de dar a España el billete para la eliminatoria definitiva por la 'Ensaladera', donde ya espera Italia, que el viernes ató ante Bélgica su tercera final seguida. Enfrente al balear, que tratará de lograr su tercer triunfo ante un 'top 10' en un mes, estará el número uno alemán, Alexander Zverev.