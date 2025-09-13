Dinamarca puso el 0-2 en Puente Romano con los triunfos de Rune sobre el gijonés y de Moller ante el mallorquín

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de Copa Davis ha cedido frente a Dinamarca los dos primeros puntos (0-2) de su eliminatoria por acceder a la Final a 8, que se está disputando en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga), debido a las derrotas de Pablo Carreño por 7-5 y 6-3 contra Holger Rune y de Jaume Munar por 2-6, 6-1 y 6-4 ante Elmer Moller.

En el inicio de este sábado en una eliminatoria marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz, el equipo capitaneado por David Ferrer no pudo con el nº 11 del ranking mundial, que aun así sufrió para batir a Carreño en una hora y 40 minutos sobre la tierra batida marbellí.

De hecho, el nº 1 danés sobrevivió a las tres bolas de 'break' que tuvo durante el juego inicial Carreño, que sí pudo quebrar el servicio de su adversario para establecer el 1-2. Sin embargo, Rune respondió con un 'contrabreak' y volvió a romper en el último juego para llevarse la manga.

En el segundo parcial, Carreño encajó un 3-0 de arranque y lo mitigó con una rotura en el quinto juego, pero Rune hizo de nuevo un quiebre en el octavo para cerrar la contienda de inmediato con su saque. Así se adelantó Dinamarca en una eliminatoria donde Munar luego iba a tener enfrente al nº 113 de la ATP, pero que le remontó en dos horas y media.

Moller ya avisó de su peligro nada más empezar el partido, salvando una opción de 'break' del balear y luego él mismo logrando una rotura para situarse 2-0. Eso sí, acusó quizá cierta inexperiencia y recibió de Munar un 'rosco' hasta perder el primer set en 50 reñidos minutos.

No obstante, Moller se levantó rápidamente y empezó el segundo set enchufado, poniéndose con un 4-0 que aprovechó para igualar el marcador y forzar la tercera y definitiva manga. Ahí, ambos tenistas se rompieron el servicio mutuamente al inicio y mediado el set, si bien en el noveno juego llegó la rotura clave para que el danés encarrilase su triunfo.