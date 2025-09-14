AMP.- Pedro Martínez fuerza el quinto partido ante Dinamarca en la Copa Davis

El valenciano vence a Holger Rune (6-1, 4-6, 7-6(3)) y Pablo Carreño tratará de sellar el pase a las Finales de Bolonia ante Elmer Moller

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La selección española de Copa Davis se jugará el pase a la Final a 8 de la competición en el quinto partido frente a Dinamarca (2-2), después de que Pedro Martínez empatase la eliminatoria, que se está disputando en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga), al vencer al número 11 del mundo, Holger Rune (6-1, 4-6, 7-6(3)), y Pablo Carreño tratará de sellar el pase a Bolonia ante Elmer Moller.

El valenciano, número 67 del ranking ATP, arrancó muy fuerte el cuarto encuentro de la serie en la tierra batida de la localidad malagueña. A pesar de que no pudo aprovechar su primera bola de 'break' del encuentro, desde el 1-1 enlazó cinco juegos ganados para ganar el set inaugural ante el número 11 mundial, al que ya venció este año en la pista indoor de Róterdam (Países Bajos).

Otra rotura en el tercer juego de la segunda manga (2-1) hizo a los aficionados españoles fantasear con una resolución rápida del duelo, pero Rune no acusó el golpe y reaccionó; en los dos últimos juegos al resto del parcial, sorprendió al de Alzira y envió el choque al tercer set.

En él, la igualdad fue la tónica dominante, y ambos contendientes defendieron sus saques hasta la llegada del octavo juego, donde el danés rompió el servicio de su adversario. Martínez, a continuación, sobrevivió a un punto de partido y contra y le dio la vuelta a la situación con un 'contrabreak', y todo tuvo que resolverse en el 'super tie-break'.

Los nervios pasaron factura y ambos perdieron sus dos primeros saques, antes de que Martínez arrebatase a su rival la iniciativa (3-1). Poco a poco, el valenciano fue ganando terreno, animado por la grada (6-2), y aprovechó su segunda bola de partido para enviar la eliminatoria al quinto partido (7-3).

Por la mañana, Jaume Munar y el propio Pedro Martínez alargaron la eliminatoria al superar a August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3, 6-2). Después de las derrotas de Munar y de Pablo Carreño en los partidos individuales del sábado, el dobles se antojaba vital para las aspiraciones del grupo capitaneado por David Ferrer, huérfano de Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en la localidad malagueña.

Sin embargo, las cosas empezaron mal para la dupla balear-valenciana, que cedió su primer saque. Aunque respondieron con un 'contrabreak', cayeron en los cuatro siguientes juegos y la pareja danesa se llevó el primer parcial, que dejaba a España a un solo set de la eliminación.

A pesar de la presión y con el público volcado, Munar y Martínez igualaron la contienda con un solo quiebre en la segunda manga, en el octavo juego, y forzaron la tercera, donde dos nuevas roturas les permitieron cerrar la contienda en una hora y 46 minutos.

España se marchó 0-2 abajo el sábado, después de que Carreño cediese por 7-5 y 6-3 ante Holger Rune, horas antes de que Munar también perdiese ante Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4).